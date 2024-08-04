04 августа 2024, 04:34

Раскрыта причина, почему не стоит есть гематоген

РИА «Новости»
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Гематоген не решит проблему железодефицита, так как сейчас он в основном состоит из сахара, а его эффективность не больше, чем у кондитерского батончика. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Врач пояснила, что бессмысленно употреблять гематоген при анемии. В этом плане он также эффективен, как любой кондитерский батончик.

Дело в том, что обычно в составе гематогена содержится вода, сахар, сгущенное молоко, ванилин, фолиевая кислота и альбумин черный пищевой. При этом отсутствует именно усвояемое железо.

«В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», - добавила Сухорукова.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Сонина предупредила, что бледный язык может указывать на анемию, недостаточное питание и сердечно-сосудистую патологию.

Психиатр Надежд Панова рассказала, что анемия негативно влияет на когнитивные функции человека.

Кроме того, ученые Сеченовского университета выяснили, что у россиян наблюдается дефицит важных макро- и микроэлементов , в частности, кобальта, причем нехватка последнего приводит к снижению выносливости и анемии.

Врачи Продукты
04 августа 2024, 03:14
Названы чаще всего болеющие раком поколения
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Родившиеся с 1965 по 1996 годы люди чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые провели анализ данных более 23 миллионов больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Пациентов разделили на когорты в зависимости от года рождения - с 1920 по 1990 год.

Выяснилось, что поколение X (1965–1980) и миллениалы (1981–1996) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем бумеры (1946–1964). Также у них чаще всего диагностировали опухоли груди, матки, яичников и яичек.

Среди людей в возрасте от 25 до 49 лет наблюдался самый быстрый рост рака поджелудочной железы, тонкого кишечника и почек. Они связаны с ожирением и алкоголем.

В статье отметили, что около 20 миллионов случаев рака диагностировали в 2022 году. Согласно прогнозам, в 2050 году это число превысит 35 миллионов случаев. Растущее бремя рака приведет к росту безработицы и замедлению роста ВВП.

Врач-онкоуролог Антон Одегнал ранее сообщил, что почечно-клеточный рак отличается высокой распространенностью среди населения планеты.

Алкоголь Ученые Рак Ожирение
03 августа 2024, 23:30
Врачи рассказали, как выявить наличие рака по кончикам пальцев за 5 секунд
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В США появился так называемый пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев, позволяющий определить наличие рака легких. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», - говорится в публикации.

Это объясняется тем, что ногтевые пластины деформируются, а мягкие ткани на кончиках пальцев опухают, утолщаясь. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, заставляющего расти кровеносные сосуды расти.

При этом врачи отметили, что пальцы могут отекать и при других заболеваниях, в том числе при целиакии, язвенном колите и проблемах с щитовидной железой.

Ранее онколог Евгений Гордеев посоветовал пройти генетический тест на выявление онкологических рисков, а также обращать внимание на изменение внешнего вида родинок, следить за питанием, дыханием и тонусом, чтобы не пропустить первые симптомы рака.

США Болезни Врачи Онкология
03 августа 2024, 18:28
Опухают от укусов. Блохи атаковали российских туристов на Мальдивах
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Отдых российских туристов на Мальдивах оказался на грани срыва из-за песчаных блох. Паразиты залезают под кожу человека и откладывают там личинки, сообщил Telegram-канал Shot.

Такого рода неприятности - не редкость для экзотических стран. Однако туристов заранее не предупреждают об этой опасности. Для многих такое положение дел оказывается максимально неприятным сюрпризом.

«От укусов люди опухают, покрываются зудящими волдырями по всему телу, у некоторых наблюдается температура», - отметили авторы сообщения.

По словам опытных туристов, песчаных блох можно отпугнуть кокосовым маслом. Но есть нюанс. Если насекомые все же успели забраться под кожу, пострадавшему нужно немедленно обратиться за помощью к врачу.

Ранее врач-паразитолог Елена Чернышева предупредила, что после купания в открытых водоемах есть угроза заразиться кишечной инфекцией.

Отдых Врачи Водоемы Насекомые
03 августа 2024, 17:04
Невролог назвал основные факторы риска развития болезни Альцгеймера
Global Look Press
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Люди, страдающие диабетом, гипертонией, нарушенным соотношением липидов крови, а также много пьющие и курящие, находятся в группе риска развития болезни Альцгеймера. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал невролог Владимир Мартынов.

«Вместе с тем от 5 до 15% случаев заболевания носит семейный, генетический характер», - добавил он.

Врач рекомендовал заниматься лечением основной патологии, чтобы снизить риски.

Ранее врач Мария Чердак назвала избыток сахара в организме фактором, провоцирующим развитие болезни Альцгеймера.

Другой специалист - врач Анна Гончарова - отмечала, что висцеральный жир может влиять на работу мозга, в том числе провоцировать нейродегенеративные заболевания.

Болезни

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