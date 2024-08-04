Раскрыта причина, почему не стоит есть гематоген

Врач пояснила, что бессмысленно употреблять гематоген при анемии. В этом плане он также эффективен, как любой кондитерский батончик.

Дело в том, что обычно в составе гематогена содержится вода, сахар, сгущенное молоко, ванилин, фолиевая кислота и альбумин черный пищевой. При этом отсутствует именно усвояемое железо.

«В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», - добавила Сухорукова.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Сонина предупредила, что бледный язык может указывать на анемию, недостаточное питание и сердечно-сосудистую патологию.

Психиатр Надежд Панова рассказала, что анемия негативно влияет на когнитивные функции человека.

Кроме того, ученые Сеченовского университета выяснили, что у россиян наблюдается дефицит важных макро- и микроэлементов , в частности, кобальта, причем нехватка последнего приводит к снижению выносливости и анемии.