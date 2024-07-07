Раскрыт способ, как избежать солнечного ожога

«Чтобы предотвратить солнечный ожог, не следует находится без одежды на солнце более 15 минут», - предупредил медик.

Тяжельников добавил, что для дачных работ или загара лучше выбирать утренние и вечерние часы - до 10:00 и после 17:00.

По его словам, летом обязательно носить головные уборы и одежду, пользоваться защитными средствами от ультрафиолета, если предстоит провести долгое время на улице.

Ранее россиян предупредили, что при получении солнечного ожога нельзя мазать поврежденный участок кожи кефиром или сметаной, чтобы не усугубить состояние и не повредить ее.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что солнечные ожоги бесследно не проходят , так как из-за интенсивной боли в организме человека высвобождаются стрессовые гормоны. Это увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.