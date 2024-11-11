Раскрыт секрет бодрости по утрам

«Чтобы быть бодрым с утра, важен правильный режим и ритуалы. Постепенное пробуждение, небольшой заряд физической активности, стакан воды и, конечно, завтрак - ключевые факторы для бодрости», - сказал он.

Мартынов добавил, что перед сном нужно проветрить комнату. Еще один важный фактор бодрости заключается в попадании солнечного света в комнату утром. Он стимулирует выработку кортизола в организме, который отвечает за пробуждение.

Ранее фитнес-тренер Акулина Бахтурина посоветовала делать утреннюю зарядку , чтобы размять спину после сна и восстановить кровообращение. По ее словам, в этом поможет упражнение «кошка-корова».

Врач-диетолог Марина Макиша рекомендовала пить по утрам какао или определенные виды чая вместо кофе, чтобы взбодриться и получить приток энергии.