03 февраля 2025, 04:19

Расчесывание комариных укусов оказалось полезным

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Расчесывание зудящих укусов насекомых может защитить человека от инфекций. К такому выводу пришли ученые из Питтсбургского университета. Результаты их исследования опубликовал журнал Science.

Способность как ощущать зуд , так и реагировать чесанием развилась сотни миллионов лет назад. Американские ученые исследовали возможные преимущества для выживания, предоставляемые этой реакцией тела. Они идентифицировали у генетически модифицированных мышей нейроиммунную цепь, посредством которой чесание задействует сигнальные пути, усиливающие опосредованное иммунными клетками антибактериальное воспаление кожи.

Оказалось, что при почесывании болевые нейроны выделяют вещество P (SP). Оно стимулирует клетки и привлекает к месту воспаления нейтрофилы, способные бороться с инфекцией , вызванной, например, Staphylococcus aureus.

Однако врачи советуют не увлекаться. В Великобритании женщина настолько сильно расчесала укусы , что лишилась обеих ног.

Болезни Ученые Медицина Наука Насекомые
01 февраля 2025, 05:40
Врач рассказал о влиянии болезней ЖКТ на состояние кожи
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Состояние микробиома желудочно-кишечного тракта может отражаться на состоянии кожи, способствуя появлению сосудистых изменений, покраснений и розацеа. Современные исследования уже выявили такую взаимосвязь, рассказала «Известиям» кандидат медицинских наук, врач-дерматовенеролог, научный руководитель компании MARTINEX Наталья Михайлова.

«Некоторые патологические состояния ЖКТ особенно часто связаны с дерматологическими проявлениями. Гастрит и язвенная болезнь, например, могут сопровождаться кожными реакциями, такими как розацеа, покраснение и сосудистые изменения», - пояснила она.

Врач добавила, что дисбактериоз кишечника провоцирует появление акне и дерматитов. Любое нарушение баланса бактерий в этом органе влияет на иммунную систему, что отражается на коже.

Михайлова отметила, что некоторые продукты могут улучшить работу ЖКТ и состояние кожи. Это зелень, ягоды, богатые клетчаткой овощи, йогурты и квашеная капуста.

При этом сахар, быстрые углеводы, молоко и молочные продукты могут спровоцировать воспаление и вызвать акне. Увлекаться жирной и жареной пищей тоже не стоит, как и кофе с алкоголем.

Ранее дерматовенеролог Алена Новожилова предупредила, что пряная пища и алкоголь являются основными триггерами розацеа.

Болезни Врачи Россия
31 января 2025, 12:05
«Старческий запах» будет у всех? Что это такое и можно ли с ним бороться
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Специфический аромат, который появляется у пожилых людей, доставляет неудобства как самим пенсионерам, так и их окружающим. О том, как появляется это явление и как с ним бороться, написал Life.

Почему появляется «старческий запах»? «Старческим запахом» принято называть аромат, возникающий от людей в возрасте. Он обуславливается изменениями, происходящими в организме в процессе старения.

Главной причиной неприятного аромата является особое вещество, появляющееся в составе кожного жира в результате замедления обмена веществ и снижения гормонального уровня. Со временем вещество накапливается в коже человека и изменяет запах его тела.

У каждого человека этот процесс протекает в разном темпе и с разной интенсивностью. В среднем, он начинается примерно после 45 лет, а заметные изменения аромата кожи могут появиться после 50. На образование «старческого запаха» во многом будет влиять общее физическое состояние организма, состояние кожи, образ жизни и питание.

Как убрать этот аромат? Устранить специфический аромат полностью не получится, но уменьшить его можно. Для этого человеку необходимо соблюдать несколько правил. В первую очередь, следует обратить внимание на регулярную гигиену и поддержание чистоты тела.

Среди водных процедур предпочтение нужно отдать душу, а не ванне, а для мытья использовать мягкие средства. После этого обязательно нужно увлажнить кожу кремом, поскольку чем тоньше и суше она будет, тем более ярко будет выражен неприятный запах.

Далее специалисты рекомендуют пересмотреть вопрос одежды и домашнего текстиля. Накопление специфических ароматов можно снизить благодаря чистке мягкой мебели, ковров, постельного белья и полотенец, а также частой смене и стирке белья и одежды.

Третьим важным аспектом в борьбе со «старческим запахом» является режим питания. Пожилым людям стоит снизить количество жирной пище, включая в свой рацион больше тушеных и вареных овощей.

Ранее научный сотрудник лаборатории экологической биохимии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова также говорила о важности особого питания для пенсионеров , которые хотят избавиться от неприятного аромата тела. Химик заявила, что в ежедневном меню людей должно быть больше фруктов и овощей.

Одежда Пенсионеры Питание Правила Женщины Мужчины
31 января 2025, 05:04
Сон на животе оказался самым вредным для здоровья
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Любимая поза для сна может отразиться на здоровье человека. Вредней всего отдыхать лежа на животе, сообщила Daily Mail преподаватель медицины в Гарвардской медицинской школе, терапевт Триша Пасрича.

Неудобное положение усилит давление на бедра и искривит позвоночник, предупредила она. Отдых на животе может привести к перенапряжению шеи, поскольку она постоянно повернута в одну сторону, на боку - к болям. Пасрича описала идеальную позу.

«Сначала слегка согните ноги и положите подушку между коленями, чтобы выровнять спину. Это также помогает снизить давление на бедра. Во-вторых, возьмите руку, которая находится ниже вас, и слегка обнимите себя, пока вы спите», - сказала она.

В некоторых случаях сон на боку может пойти на пользу. При лежании на левом боку, по словам Пасричи, в пищевод попадет меньше кислоты, которая вызывает изжогу. На правом боку она посоветовала спать тем, кто на ночь принимает лекарства. Из-за физиологических особенностей желудка и тонкого кишечника такая поза ускорит всасывание примерно на 13 минут.

Кроме боли сон на животе и боку опасен преждевременным старением кожи, сообщил косметолог Георгий Кабулов. Для того, чтобы этого избежать, специалист посоветовал купить ортопедическую подушку.

Болезни Медицина
30 января 2025, 04:29
Сексолог объяснил пристрастие москвичей к проституткам в инвалидных колясках
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Желание заниматься сексом исключительно с инвалидами может быть признаком психических отклонений. Психиатр, сексолог Алексей Вилков сообщил об этом «Вечерней Москве».

Доктор объяснил, что каждый человек имеет свои пристрастия в постели. В некоторых случаях они могут сильно отличаться от общепринятых и даже переходить за грань. По словам Вилкова, когда мужчина ищет близости с проституткой на коляске из любопытства, это относится к условной норме. В обратном случае идет речь об отклонении.

«Обычно это бывает у мужчин с расстройством личности, то есть при психопатии, с ярко выраженными акцентуациями характера, с изолированными сексуальными девиациями», - сказал он.

О повышенном спросе москвичей на проституток с инвалидностью рассказал Telegram-канал Mash. Некоторые женщины даже симулировали увечья, чтобы больше заработать.

Сами эскортницы пожаловались на высокую конкуренцию в ОАЭ , жадных посредников и потребительском отношении клиентов. По их словам, в роли сутенеров теперь выступают менеджеры.

Болезни Инвалиды Секс

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