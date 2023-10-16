Ракова рассказала об увеличении числа случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве

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«В центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы организован мультимодальный прием специалиста при определении рака груди. Благодаря такому подходу весь объем необходимых мероприятий для установки диагноза осуществляется в самые короткие сроки», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что для выявления заболевания в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ молочных желез, а с 40 лет - маммографию.

Москвичам рекомендовали регулярно делать самодиагностику. Столичный департамент здравоохранения опубликовал правила ее проведения на своем сайте.

Ранее маммолог Владимир Воротников указал на снижение рисков возникновения рака молочных желез при их отсутствии. Врач отметил, что такая операция может быть необходима женщинам с генетической предрасположенностью к заболеванию.