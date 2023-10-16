Ракова рассказала об увеличении числа случаев раннего выявления рака молочной железы в Москве

16 октября 2023, 11:35
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московских центрах амбулаторной онкологической помощи стали чаще диагностировать рак молочной железы на ранних стадиях. Так, в прошлом году врачи выявили 79% заболеваний. Это на 6% больше, чем пять лет назад, и на 12% выше десятилетних показателей, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В центрах амбулаторной онкологической помощи Москвы организован мультимодальный прием специалиста при определении рака груди. Благодаря такому подходу весь объем необходимых мероприятий для установки диагноза осуществляется в самые короткие сроки», - подчеркнула она.

Ракова добавила, что для выявления заболевания в возрасте от 18 до 39 лет проводят УЗИ молочных желез, а с 40 лет - маммографию.

Москвичам рекомендовали регулярно делать самодиагностику. Столичный департамент здравоохранения опубликовал правила ее проведения на своем сайте.

Ранее маммолог Владимир Воротников указал на снижение рисков возникновения рака молочных желез при их отсутствии. Врач отметил, что такая операция может быть необходима женщинам с генетической предрасположенностью к заболеванию.

Здравоохранение Рак Москва 2023 Анастасия Ракова
Минпромторг назвал долю российских медизделий в стоматологии
23 октября 2023, 09:48
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Российские медицинские изделия для стоматологии заняли около 20% от рынка. Пока информации о возможном дефиците нет. Об этом РИА «Новости» сообщили в Минпромторге России.

Отечественные производители зарегистрировали свои стоматологические боры, дентальные импланты и компоненты. Также российские компании выпускают шлифовальные диски, пломбировочный материал, фрезы и другие элементы.

«По данным независимых агентств, доля медицинских изделий для стоматологии отечественного производства - порядка 20% от объема рынка медицинских изделий соответствующей номенклатуры», - уточнили в министерстве.

Отечественные производители в значительных объемах выпускают используемые в стоматологии расходные материалы. Общий объем производства медицинских изделий для этой сферы в России по итогам прошлого года вырос на 40,1% в стоимостном выражении и на 45,2% в натуральном выражении в сравнении с 2021 годом.

По данным Telegram-канала Mash , в России к Новому году взлетят цены на стоматологические услуги. Стоимость может вырасти по меньшей мере на 30% из-за курса рубля, санкций и трудностей с логистикой.

Здравоохранение Врачи Минпромторг РФ Медицина
«Метаболическая ловушка». Россиян предостерегли от резкого похудения к Новому году
23 октября 2023, 04:54
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Резкое похудение к Новому году в короткие сроки может привести к нарушению обмена веществ и проблемам со здоровьем. Как правильно худеть, рассказал изданию Lenta.ru заведующий кафедрой диетологии университета «Росбиотех» Алексей Березников.

Специалист отметил, что для человека с лишним весом нормально и безопасно терять от 500 грамм до одного килограмма в месяц. Небольшой дефицит калорий и увеличение физической нагрузки не создает эффекта рикошета, вес в таком случае не вернется, пояснил диетолог.

При попытках быстро похудеть и резкого снижения количества калорий включается замедление обмена веществ, масса не уходит. И в итоге роисходит нарушение обмена веществ.

«Игры в жесткий дефицит калорий только загонят организм в метаболическую ловушку», - заявил Березников.

Некоторые продукты могут способствовать сбросу лишнего веса. Освежающие напитки и блюда с мятой ускоряют метаболизм, а лечебные свойства растения помогают избавиться от головной боли и улучшить настроение.

Диеты Ожирение Новый год
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
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Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

Еда Болезни Врачи Продукты
Стала известна самая полезная диета для людей старше 55 лет
23 октября 2023, 00:22
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Средиземноморская диета в сочетании с физическими нагрузками положительно влияет на здоровье людей старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование провели ученые из университетской больницы Сон Эспас, работу опубликовали JAMA Network Open.

Особенность средиземноморской диеты заключается в преобладании растительной пищи и полезных жиров их масел, орехов и рыбы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающих ожирением с признаками метаболического синдрома старше 55 лет. Синдром характерен для старшего возраста и проявляется гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови.

Выяснилось, что средиземноморская диета и упражнения помогли снизить жировую массу тела, в том числе массу висцерального жира, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Ученые считают, что такая диета позволяет улучшить состав тела.

Лучшей системой питания в современном мире можно назвать средиземноморскую диету, богатую большим количество рыбы и овощей, подтвердила врач-диетолог Наталья Егоренкова. Такой рацион поможет не только сбросить вес, но и поддержать здоровье всего организма.

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