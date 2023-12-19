Ракова рассказала о расширении проекта соцкоординаторов в детских больницах Москвы

«С 2021 года пациентам московских больниц помогает служба социальных координаторов. Специалисты взяли на себя решение важных немедицинских вопросов и психологическую поддержку госпитализированных горожан», - рассказала она.

Сначала социальные работники приступили к оказанию помощи в двух лечебных учреждениях: Морозовской детской городской клинической больнице и больнице имени З. А. Башляевой. Теперь они появились в детских городских клинических больницах имени Г. Н. Сперанского, святого Владимира, Н. Ф. Филатова и также в Научно-исследовательском институте неотложной детской хирургии и травматологии.

Координаторы смогут предоставить всю необходимую информацию о социальных услугах, особенностях оформления инвалидности, доступной поддержке семей с детьми и многом другом. Они изучат обстоятельства пациентов и обеспечат индивидуальный подход.

На сегодняшний день услуги социальных координаторов стали доступны в 38 медицинских учреждениях столицы. Чтобы получить поддержку, нет необходимости заполнять заявления - достаточно личного обращения к специалисту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о новом стандарте паллиативной помощи в столице.

Проект по оказанию социальной поддержки в детских медицинских учреждениях Москвы получил дальнейшее развитие - команды специалистов начали работу в четырех новых больницах для детей. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.