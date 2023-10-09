Ракова рассказала о применении нейросетей в московских больницах при анализе МРТ головного мозга
Искусственный интеллект научили находить на МРТ головного мозга внутричерепные новообразования в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в систему московского здравоохранения. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, московские рентгенологи смогут использовать более 50 алгоритмов по 27 направлениям для обнаружения различных заболеваний. Новый сервис разработала российская компания.
Ракова добавила, что в течение года к проекту присоединились девять производителей, семь из которых - российские.
Использование технологий компьютерного зрения значительно сократит время диагностики. Благодаря нейросетям уже проанализировали более 10,5 миллиона изображений.
Алгоритмы, работающие на основе нейросетей, помогут выделить возможные образования опухолевого характера на томограмме и автоматически сделать измерения, которые важны для врача при постановке диагноза.
Ранее стало известно о том, что пятый комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в московских больницах.