Ракова рассказала о применении нейросетей в московских больницах при анализе МРТ головного мозга

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По ее словам, московские рентгенологи смогут использовать более 50 алгоритмов по 27 направлениям для обнаружения различных заболеваний. Новый сервис разработала российская компания.

Ракова добавила, что в течение года к проекту присоединились девять производителей, семь из которых - российские.

Использование технологий компьютерного зрения значительно сократит время диагностики. Благодаря нейросетям уже проанализировали более 10,5 миллиона изображений.

Алгоритмы, работающие на основе нейросетей, помогут выделить возможные образования опухолевого характера на томограмме и автоматически сделать измерения, которые важны для врача при постановке диагноза.

Ранее стало известно о том, что пятый комплексный сервис искусственного интеллекта заработал в московских больницах.