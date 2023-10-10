Работники постов записи в Москве помогли онкобольным пациентам более 400 тысяч раз
В центрах амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) Москвы заработали посты, которые подбирают оптимальное время записи. Новым сервисом проекта воспользовались уже более 400 тысяч раз. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, систему помощи для онкобольных продолжают совершенствовать. С помощью нового сервиса пациенты могут записаться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации. Теперь у москвичей получается составить удобный график и проходить процедуры в кратчайшие сроки.
«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минуты, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приемов в общей сложности почти 25 тысяч часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», - рассказала Ракова.
Реорганизацию записи в ЦАОП начали летом год назад. Первые два поста появились в ЦАОП при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больнице № 1.
Кроме того, в многопрофильных медучреждениях создали якорные онкологические центры. В каждом из них есть стационар, центр амбулаторной онкологической помощи и патоморфологическая лаборатория.
Ранее стало известно, что павильоны «Здоровая Москва» с середины мая посетили свыше 288 тысяч москвичей.