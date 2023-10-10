Работники постов записи в Москве помогли онкобольным пациентам более 400 тысяч раз

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По ее словам, систему помощи для онкобольных продолжают совершенствовать. С помощью нового сервиса пациенты могут записаться на инструментальные и лабораторные исследования, лечебно-диагностические процедуры и консультации. Теперь у москвичей получается составить удобный график и проходить процедуры в кратчайшие сроки.

«Если учитывать среднее время, которое тратится на запись, то есть порядка 3,5 минуты, получается, что врачи ЦАОП сэкономили во время приемов в общей сложности почти 25 тысяч часов. Это время они смогли посвятить диагностике и лечению пациентов», - рассказала Ракова.

Реорганизацию записи в ЦАОП начали летом год назад. Первые два поста появились в ЦАОП при Боткинской больнице и городской клинической онкологической больнице № 1.

Кроме того, в многопрофильных медучреждениях создали якорные онкологические центры. В каждом из них есть стационар, центр амбулаторной онкологической помощи и патоморфологическая лаборатория.

Ранее стало известно, что павильоны «Здоровая Москва» с середины мая посетили свыше 288 тысяч москвичей.