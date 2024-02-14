Путин выступил за расширение сети исследовательских медицинских центров

Он добавил, что также необходимо наладить связь медицинских исследовательских центров с другими научными институтами для их совместной работы для новых технологических достижений.

«Сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что при необходимости материальную базу таких медицинских центров необходимо регулярно обновлять. Он добавил, что в первую очередь это касается федеральных учреждений, где высокотехнологичную помощь получают все россияне.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления также дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект по обеспечению технологического суверенитета в сфере медицинских технологий.