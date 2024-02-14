14 февраля 2024, 19:13

Путин выступил за расширение сети исследовательских медицинских центров

РИА «Новости»
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Действующие в России национальные медицинские исследовательские центры должны стать центрами знаний для организаций российского здравоохранения и источником внедрения современных способов лечения и диагностики. Об этом на Втором форуме будущих технологий заявил президент России Владимир Путин.

Он добавил, что также необходимо наладить связь медицинских исследовательских центров с другими научными институтами для их совместной работы для новых технологических достижений.

«Сильные учреждения, которые сочетают исследовательскую деятельность с практической медициной должны стать настоящими центрами знаний для всего отечественного здравоохранения, работать в полном смысле слова над технологиями будущего», - заявил Путин.

Глава государства подчеркнул, что при необходимости материальную базу таких медицинских центров необходимо регулярно обновлять. Он добавил, что в первую очередь это касается федеральных учреждений, где высокотехнологичную помощь получают все россияне.

Президент России Владимир Путин в ходе своего выступления также дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект по обеспечению технологического суверенитета в сфере медицинских технологий.

Здравоохранение Россия Владимир Путин Технологии
14 февраля 2024, 18:40
Национальный проект по современным медицинским технологиям запустят в России
РИА «Новости»
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Технологический суверенитет России должен распространиться на современные методы лечения и диагностики. С таким заявлением выступил президент Владимир Путин на Втором форуме будущих технологий.

Глава государства подчеркнул, что дал поручение правительству до конца года подготовить новый национальный проект, который обеспечит независимость страны по развитию современных технологий для сохранения здоровья.

«Определим источники финансирования и необходимые объемы для его реализации», - пояснил Путин.

Проходящий в Москве Второй форум будущих технологий посвятили достижениям в области медицины.

В своем обращении к участникам мероприятия президент России Владимир Путин отметил, что инновационные методы лечения, диагностики и реабилитации необходимо внедрить во всей сфере национального здравоохранения , от первичного звена до крупных федеральных центров.

Глава государства подчеркнул, что сейчас перед учеными стоят огромные перспективы в реализации достижений в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях.

Россия Медицина Владимир Путин Технологии
14 февраля 2024, 18:25
Путин назвал число россиян, прошедших диспансеризацию в 2023 году
РИА «Новости»
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В системе здравоохранения в России на передний план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Глава государства указал, что для этого постоянно расширяют возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, включая в них дополнительные анализы и исследования.

«Пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением заработной платы. В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек», - отметил Путин.

Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения страны надо менять принципы и подходы. Важно настроить всю систему - от первичного звена до ведущих клиник и институтов - с ориентацией на сбережение здоровья россиян, пояснил он.

Здравоохранение Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 18:24
Путин поставил задачу перенастроить систему здравоохранения в России
РИА «Новости»
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В России необходимо изменить принципы и подходы к работе системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник и институтов — с ориентацией на сбережение здоровья россиян.

«Именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых медицинских технологий», - подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Путин пояснил, что говорит в том числе о технологиях управления на основе данных, индивидуальных лекарствах, новом медицинском оборудовании. Относятся сюда и методы лечения заболеваний, подбор витаминов, режим питания и многое другое, добавил он.

«Все это должно быть настроено на сбережение и укрепление здоровья. Эффективное лечение конкретного человека, а также технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые уже становятся повседневной, обыденной практикой», - заключил глава государства.

Здравоохранение Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 18:11
Путин рассказал о создании в России вакцины от рака
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Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака. Об этом в ходе выступления на Форуме будущих технологий заявил президент Владимир Путин.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения», - сказал он.

Глава государства также выразил надежду на скорое и эффективное использование вакцин как методов индивидуальной терапии.

Перед этим Путин рассказал о действующей в России с 2019 года программе борьбы с онкологическими заболеваниями, которая дала свои плоды.

Возможность ранней диагностики более чем в 500 региональных центрах позволила выявить злокачественные опухоли на ранней стадии. По словам президента, этому способствовали высокие стандарты диагностики, терапии и реабилитации по всей России.

Владимир Путин

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