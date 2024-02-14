Путин рассказал о создании в России вакцины от рака
Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака. Об этом в ходе выступления на Форуме будущих технологий заявил президент Владимир Путин.
«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения», - сказал он.
Глава государства также выразил надежду на скорое и эффективное использование вакцин как методов индивидуальной терапии.
Перед этим Путин рассказал о действующей в России с 2019 года программе борьбы с онкологическими заболеваниями, которая дала свои плоды.
Возможность ранней диагностики более чем в 500 региональных центрах позволила выявить злокачественные опухоли на ранней стадии. По словам президента, этому способствовали высокие стандарты диагностики, терапии и реабилитации по всей России.