Путин призвал к внедрению современных технологий во все сферы здравоохранения

Президент подчеркнул, что научный прогресс открыл огромные перспективы для реализации проектов в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях. Поэтому очень важно, чтобы достижения исследовательских команд внедрялись в работу обычных больниц и поликлиник.

«Ключевой приоритет здесь - выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», - заметил Путин.

Глава государства добавил, что Россия открыта к сотрудничеству по проектам в сфере инновационных медицинских технологий с другими странами. Совместное решение масштабной задачи требует объединения усилий медицинских и научных организаций, а также технологических компаний.

Отдельно президент поблагодарил врачей и медсестер больниц и поликлиник за подвижнический труд и милосердие.

Второй форум будущих технологий пройдет в Москве с 13 по 14 февраля. В этом году мероприятие посвятили достижениям в области медицины. С докладами выступят представители сферы здравоохранения, сотрудники технологических компаний и ученые.

На минувшей неделе Минздрав России в День российской науки рассказал об уникальных отечественных разработках в сфере медицины. В список включили не имеющее аналогов в мире лекарство от болезни Бехтерева, генератор радиоизотопов, позволяющий выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии, способный противостоять супербактериям инновационный антибиотик и другие открытия российских специалистов.

Инновационные медицинские технологии необходимо внедрять во все сферы здравоохранения - от первичного звена до крупных федеральных центров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий. Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.