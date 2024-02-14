Путин поставил задачу перенастроить систему здравоохранения в России

«Именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых медицинских технологий», - подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Путин пояснил, что говорит в том числе о технологиях управления на основе данных, индивидуальных лекарствах, новом медицинском оборудовании. Относятся сюда и методы лечения заболеваний, подбор витаминов, режим питания и многое другое, добавил он.

«Все это должно быть настроено на сбережение и укрепление здоровья. Эффективное лечение конкретного человека, а также технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые уже становятся повседневной, обыденной практикой», - заключил глава государства.