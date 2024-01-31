31 января 2024, 17:08

Путин назвал объем жизненно важных препаратов, которые производят в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Большую долю жизненно важных препаратов Россия производит самостоятельно. Об этом на встрече с доверенными лицами в Гостином Дворе заявил президент Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

«Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%!» - подчеркнул глава государства.

По его оценке, это приличный показатель, но вместе с тем недостаточный. В связи с этим Путин указал на необходимость предпринимать меры, которые необходимы для поддержки науки, развития технологий, производства и внутреннего рынка.

На встрече президент также затронул тему патриотизма. По его мнению, не любить свою Родину - все равно что не любить свою семью и детей.

На встрече в Гостином Дворе 31 января присутствуют многие известные общественные деятели и знаменитые артисты. Среди них Маргарита Симоньян, Никита Михалков, Владимир Рогов, Сергей Полунин, Иван Охлобыстин.

Лекарства Россия Владимир Путин Выборы президента — 2024
31 января 2024, 17:02
Сотню поликлиник откроют в Москве после реконструкции в этом году
Читайте нас в: Google Новости
В Москве приступили ко второму этапу программы реконструкции поликлиник. В 2024 году столичные власти запланировали открыть 100 обновленных поликлиник, сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Делаем это в короткие сроки, без ущерба качеству», - отметил он.

Так, улице 26 Бакинских Комиссаров завершат реконструкцию по новому московскому стандарту второго филиала поликлиники № 8. Благодаря ремонту увеличится количество кабинетов и появится отделение медицинской профилактики. Также в учреждении заменят оборудование и установят современный аппарат рентгена U-дуга.

По словам Собянина, к 1 сентября поликлинику откроют для посетителей. К этому времени территорию вокруг нее благоустроят и озеленят, а также здесь создадут безбарьерную среду для маломобильных пациентов.

Кроме того, в этом году московских врачей обеспечат единой форменной одеждой. Им выдадут свыше 140 тысяч комплектов.

Поликлиники Сергей Собянин Москва
31 января 2024, 02:01
Врач объяснил, какие крупы вызывают болезни суставов
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Употребление в пищу некоторых круп может спровоцировать развитие воспалительных процессов. Об этом врач-эндокринолог Анжела Толмасова рассказала в беседе с «Газета.Ru».

Она напомнила, что цельное зерно состоит из трех компонентов: отрубного слоя с большим количеством клетчатки и минералов, зародышевого слоя с питательными веществами и эндоспермия с углеводами и белком.

Рафинированное зерно не содержит отрубного и зародышевого слоев, поэтому его употребление приводит к повышенному уровню воспалительных маркеров в крови. Они провоцируют болезни суставов, сердечно-сосудистые заболевания и диабет. К рафинированным крупам относятся белый хлеб, белый рис, сдоба и пирожные.

Толмасова посоветовала цельнозерновые крупы, ведь они богаты клетчаткой и витаминами группы В, а также антиоксидантами, которые могут защитить клетки организма от повреждений.

Фитнес-тренер Дмитрий Щеблицкий объяснил, что боли в суставах после тренировок могут возникать из-за артроза, артрита или остеопороза. Он рекомендовал не игнорировать постоянные боли после тренировок и обратиться к врачу.

Еда Болезни Врачи Диабет
30 января 2024, 04:01
Стало известно, почему нельзя пить алкоголь перед сном
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ученые из Лаборатории исследования сна при больнице EP Bradley в Провиденсе (США) выяснили, что употребление алкоголя на ночь негативно влияет на качество сна, меняя его структуру. Результаты исследования опубликовал журнал Sleep.

В эксперименте участвовали 30 взрослых добровольцев, которые провели три ночи подряд в лаборатории. Их разделили на две группы, в одной из которых участники выпивали алкогольный коктейль за час до отбоя.

Ученые определяли стадии сна с использованием полисомнографии. Они выяснили, что употребление алкоголя перед сном уменьшило продолжительность быстрого сна, занимающего около 20% ночного сна. При том, что эта стадия важна для сохранения остроты ума и памяти человека.

Ранее ученые из Катанийского университета выяснили, что соблюдение средиземноморской диеты, богатой овощами, рыбой и бобовыми, может улучшить качество сна. Такой рацион снижает вероятность появления бессонницы и внезапных изменений продолжительности сна.

До этого клинический психолог Татьяна Метелева предупредила, что нарушение сна является одним из признаков нарушения психического здоровья.

Отдых Алкоголь Ученые
30 января 2024, 02:28
Диетолог развеял миф о пользе гречки
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Обработанная гречневая крупа теряет витамины, поэтому не стоит готовить ее чаще двух раз в неделю. Диетолог Римма Мойсенко развеяла миф о пользе гречки в интервью изданию «Народные новости».

«На ужин никаких круп не нужно вообще. Если мы говорим об овощах, чем разнообразнее - тем лучше. Преимущество все равно отдаем капусте, моркови, свекле и зелени», - пояснила она.

По словам диетолога, хорошо, если есть ягоды, которые содержат много витаминов и микроэлементов. Мойсенко посоветовала заваривать сушеный шиповник вместе с урюком, а также добавлять специи в пищу.

До этого врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что зерновые крупы и каши из них лучше заваривать на ночь , чем варить утром. Так в составе продукта останутся полезные компоненты. К такому завтраку она порекомендовала добавить масло гхи, ягоды и правильно обработанные орехи и семечки.

Прошлой осенью Королева назвала гречку самой полезной крупой , способной укрепить иммунитет и улучшить работу кишечника за счет содержания пищевых волокон.

Ранее президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов рассказал, что в 2024 году может подорожать гречка.

Питание Врачи Диеты Продукты

Новости по теме