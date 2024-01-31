Путин назвал объем жизненно важных препаратов, которые производят в России

«Из так называемых жизненно важных необходимых лекарственных препаратов мы уже сколько - 75% обеспечиваем за счет собственного производства, 75%!» - подчеркнул глава государства.

По его оценке, это приличный показатель, но вместе с тем недостаточный. В связи с этим Путин указал на необходимость предпринимать меры, которые необходимы для поддержки науки, развития технологий, производства и внутреннего рынка.

На встрече президент также затронул тему патриотизма. По его мнению, не любить свою Родину - все равно что не любить свою семью и детей.

На встрече в Гостином Дворе 31 января присутствуют многие известные общественные деятели и знаменитые артисты. Среди них Маргарита Симоньян, Никита Михалков, Владимир Рогов, Сергей Полунин, Иван Охлобыстин.