Путин назвал число россиян, прошедших диспансеризацию в 2023 году

Глава государства указал, что для этого постоянно расширяют возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, включая в них дополнительные анализы и исследования.

«Пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением заработной платы. В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек», - отметил Путин.

Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения страны надо менять принципы и подходы. Важно настроить всю систему - от первичного звена до ведущих клиник и институтов - с ориентацией на сбережение здоровья россиян, пояснил он.