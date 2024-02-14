14 февраля 2024, 18:25

Путин назвал число россиян, прошедших диспансеризацию в 2023 году

РИА «Новости»
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В системе здравоохранения в России на передний план должна выйти именно профилактика, раннее выявление заболеваний. Об этом заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Глава государства указал, что для этого постоянно расширяют возможности регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры, включая в них дополнительные анализы и исследования.

«Пройти такие осмотры можно и в рабочее время с сохранением заработной платы. В прошлом году, например, диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 90 миллионов человек», - отметил Путин.

Кроме того, по его словам, в системе здравоохранения страны надо менять принципы и подходы. Важно настроить всю систему - от первичного звена до ведущих клиник и институтов - с ориентацией на сбережение здоровья россиян, пояснил он.

Здравоохранение Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 18:24
Путин поставил задачу перенастроить систему здравоохранения в России
РИА «Новости»
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В России необходимо изменить принципы и подходы к работе системы здравоохранения, заявил президент Владимир Путин. По словам главы государства, нужно настроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник и институтов — с ориентацией на сбережение здоровья россиян.

«Именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей системы здравоохранения. Предстоит задействовать весь потенциал передовых цифровых медицинских технологий», - подчеркнул президент, выступая на пленарном заседании Второго форума будущих технологий.

Путин пояснил, что говорит в том числе о технологиях управления на основе данных, индивидуальных лекарствах, новом медицинском оборудовании. Относятся сюда и методы лечения заболеваний, подбор витаминов, режим питания и многое другое, добавил он.

«Все это должно быть настроено на сбережение и укрепление здоровья. Эффективное лечение конкретного человека, а также технологии дистанционного мониторинга здоровья, которые уже становятся повседневной, обыденной практикой», - заключил глава государства.

Здравоохранение Россия Владимир Путин
14 февраля 2024, 18:11
Путин рассказал о создании в России вакцины от рака
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Российские ученые вплотную подошли к созданию вакцины от рака. Об этом в ходе выступления на Форуме будущих технологий заявил президент Владимир Путин.

«Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин - вакцин против рака - и иммуномодулирующих препаратов нового поколения», - сказал он.

Глава государства также выразил надежду на скорое и эффективное использование вакцин как методов индивидуальной терапии.

Перед этим Путин рассказал о действующей в России с 2019 года программе борьбы с онкологическими заболеваниями, которая дала свои плоды.

Возможность ранней диагностики более чем в 500 региональных центрах позволила выявить злокачественные опухоли на ранней стадии. По словам президента, этому способствовали высокие стандарты диагностики, терапии и реабилитации по всей России.

Владимир Путин
14 февраля 2024, 17:27
Собянин доложил Путину о развитии здравоохранения в Москве
РИА «Новости»
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Во время визита в московский Центр диагностики и телемедицины мэр столицы Сергей Собянин представил доклад президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в городе. Об этом сообщил информационный центр правительства Москвы.

Собянин отметил, что по поручению президента делается все возможное для того, чтобы московская медицинская система была на уровне мировых стандартов.

«Мы приняли решение полностью обновить медицинскую инфраструктуру Москвы», - заявил мэр.

Он упомянул, что за последние пять лет в столице построили и обновили два миллиона квадратных метров медицинских учреждений.

«Это половина всех зданий поликлиник - 200 зданий», - уточнил Собянин.

По его словам, в рамках программы модернизации заменили 50 тысяч единиц медицинского оборудования. Ожидается, что в ближайшие годы обновят столько же.

Центр диагностики и телемедицины на улице Петровка является одним из крупнейших в мире. Здесь работает около 400 врачей-рентгенологов, которые еженедельно анализируют около 130 тысяч изображений.

За 2023 год в центре проанализировали пять миллионов снимков, что вдвое больше, чем в предыдущем году. Внедрение новой модели работы службы лучевой диагностики позволило ускорить процесс анализа исследований в 16 раз. Нейросети сократили время на подготовку заключений на 30% и позволили врачам поставить 13,7 миллиона предварительных диагнозов.

Сегодня Путин также выступит на Форуме будущих технологий и пообщается с учеными.

Здравоохранение Владимир Путин Сергей Собянин Москва
14 февраля 2024, 05:11
Врач объяснил, почему тянет на соленое
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Принято считать, что тяга к соленому — один из симптомов беременности у женщин. Но на самом деле, такие вкусовые пристрастия могут говорить об обезвоживании организма и даже некоторых заболеваниях. Об этом врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала изданию Pravda.Ru.

Врач объяснила, что соль необходима организму, чтобы удерживать жидкость и поддерживать здоровый баланс электролитов. Эти вещества помогают усваивать витамины и регулируют работу сердечной мышцы.

Так что тяга к соленому может появиться на фоне обезвоживания - когда в организме недостаточно воды и, соответственно, электролитов. Симптомами этого состояния могут стать слабость, головные боли, перепады настроения, учащенный пульс и даже судороги.

Кроме того, тяга к соленому может говорить о некоторых заболеваниях. Например, о болезни Аддисона, связанной с нарушением работы надпочечников. Во время этой болезни организм плохо регулирует баланс жидкости в организме. Другой вариант - синдром Барттера. Из-за этого заболевания соль и другие важные минералы не задерживаются в организме, а практически полностью выводятся с мочой.

Впрочем, народные приметы тоже не врут - гормональная перестройка во время беременности действительно может вызвать тягу к соленому.

Ранее врач-диетолог Александра Разаренова рассказала, что капуста противовоспалительным эффектом и способствует профилактике рака.

Принято считать, что тяга к соленому - один из симптомов беременности у женщин. Но на самом деле, такие вкусовые пристрастия могут говорить об обезвоживании организма и даже некоторых заболеваниях. Об этом врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала изданию Pravda.Ru.

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