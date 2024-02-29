Путин назвал цели нового нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»

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Глава государства подчеркнул, что особое внимание необходимо уделить сельским территориям, где показатель продолжительности жизни ниже среднего по России.

«На решение этих задач нацелен нацпроект „Продолжительная и активная жизнь“. Важно, чтобы росла именно продолжительность активной и здоровой жизни. Чтобы человек мог уделять время семье», - заявил Путин.

Президент добавил, что в России продолжат работать федеральные проекты по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Кроме того, систему долговременного ухода за пожилыми и больными людьми, а также инвалидами приведут к единому стандарту.

«Нужно, чтобы к 2030 году этими услугами были обеспечены 100% граждан, которые в этом нуждаются», - добавил Путин.

Президент отметил, что также необходимо запустить комплексную программу по охране материнства , сбережению здоровья детей и подростков, в том числе - репродуктивного здоровья.

В рамках выполнения этой программы расширят сеть женских консультаций, модернизируют перинатальные центры, детские поликлиники больницы. Только на ремонт и строительство направят более триллиона рублей.

В рамках своего выступления президент анонсировал запуски новых национальных проектов «Семья», «Молодежь России» и «Экономика данных».