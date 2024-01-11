Пункты обогрева и медпомощь. Иммунолог рассказал, как не заболеть при отключенном отоплении

Он заявил, что при первых признаках простуды важно ограничить контакты со здоровыми людьми, чтобы прервать цепочку возможного распространения инфекции. Врач объяснил, что заболевший может не знать наверняка, чем именно заразился - гриппом или чем-то другим.

Теплое помещение В группе риска, по его словам, дети младше трех лет, взрослые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Доктор посоветовал не допускать длительного воздействия холода, хотя бы часть дня проводить в пунктах временного пребывания, не прекращать текущее лечение и своевременно обращаться за медицинской помощью при любых даже относительно легких клинических проявлениях. Николай Крючков заявил, что большое значение имеют также горячее питание и питье.

Пребывание в неотапливаемых помещениях специалист призвал свести к минимуму. Кроме низких температур на людей в них может подействовать сквозняк.

Волшебная таблетка «Рекомендовать что-то кроме нахождения в пунктах временного пребывания хотя бы для людей из групп риска я не могу. По поводу лекарственных препаратов - к сожалению, никаких волшебных иммуномодуляторов в этом случае нет, как многие думают», - сказал он.

Исследований, которые подтвердили бы эффективность таких препаратов, по его словам, нет. Николай Крючков заявил, что можно пить поливитамины, но возлагать на них большие надежды тоже не стоит.