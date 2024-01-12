12 января 2024, 09:33

Психологические консультации включили в базовую программу ОМС

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Консультации медицинских психологов внесли в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Нововведения перечислили в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Правительство уже утвердило этот документ.

Обратиться к психологу по ОМС смогут состоящие на диспансерном учете пациенты, а также ветераны боевых действий и женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

В список заболеваний, при которых россияне получат возможность пройти психологические консультации, вошли хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающие россияне в рамках ОМС будут проходить обязательную диспансеризацию. Ее смогут проводить как медицинские подразделения в компаниях, так и отдельные медорганизации.

Беременность Ветераны Женщины ВИЧ Медицина психология
11 января 2024, 15:32
Пункты обогрева и медпомощь. Иммунолог рассказал, как не заболеть при отключенном отоплении
РИА «Новости»
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Аномальные холода сами по себе — испытание для здоровья человека, а при пребоях с отоплением особенно. Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», специалист по общественному здоровью Николай Крючков рассказал корреспонденту «360» Елене Кононовой о мерах профилактики.

Он заявил, что при первых признаках простуды важно ограничить контакты со здоровыми людьми, чтобы прервать цепочку возможного распространения инфекции. Врач объяснил, что заболевший может не знать наверняка, чем именно заразился - гриппом или чем-то другим.

Теплое помещение В группе риска, по его словам, дети младше трех лет, взрослые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Доктор посоветовал не допускать длительного воздействия холода, хотя бы часть дня проводить в пунктах временного пребывания, не прекращать текущее лечение и своевременно обращаться за медицинской помощью при любых даже относительно легких клинических проявлениях. Николай Крючков заявил, что большое значение имеют также горячее питание и питье.

Пребывание в неотапливаемых помещениях специалист призвал свести к минимуму. Кроме низких температур на людей в них может подействовать сквозняк.

Волшебная таблетка «Рекомендовать что-то кроме нахождения в пунктах временного пребывания хотя бы для людей из групп риска я не могу. По поводу лекарственных препаратов - к сожалению, никаких волшебных иммуномодуляторов в этом случае нет, как многие думают», - сказал он.

Исследований, которые подтвердили бы эффективность таких препаратов, по его словам, нет. Николай Крючков заявил, что можно пить поливитамины, но возлагать на них большие надежды тоже не стоит.

ЖКХ Болезни Медицина ОРВИ
11 января 2024, 07:07
Рекордное количество женских стерилизаций зафиксировали в России
РИА «Новости»
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В России в 2022 году провели 15 тысяч операций по стерилизации женщин. Это максимальное количество за последние 16 лет, сообщил «Медвестник» со ссылкой на статистический сборник Росстата.

Количество таких операций с 2010 года возросло на 20%. Только в 2022 году провели порядка 15 тысячи процедур - максимальный показатель с 2006 года, когда сделали 17 тысяч операций. В позапрошлом году из 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет 44,6 пациентки решились на стерилизацию.

До 2014 года число таких операций стабильно снижалось, но потом опять произошел рост. В ковидном 2020 году случился кратковременный спад, всего 12,6 тысячи женщин решились на процедуру.

Заведующий отделением репродуктивной хирургии Международного центра репродуктивной медицины Ринат Темирбулатов объяснил тенденцию ростом осведомленности о самой процедуре и ее последствиях. По его словам, даже после стерилизации женщина сможет родить ребенка методом ЭКО. Он напомнил, что, как правило, процедуру проводили во время других оперативных вмешательств, например, при втором или третьем кесаревом сечении.

В Госдуме обсудили идею на федеральном уровне запретить аборты в частных клиниках. Президент России Владимир Путин призвал подходить к вопросу взвешенно и соблюдать права женщин.

Здравоохранение Семья Женщины Медицина Росстат
11 января 2024, 04:28
Ученые выяснили, какая диета снижает риск заражения коронавирусом
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Бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%. Исследование опубликовали в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В нем приняли участие около 700 человек, из них 300 употребляли в еду только растительную пищу. Из этих людей 40% когда-либо болели COVID-19, среди всеядных заболевших было 52%.

Ученые установили, что отказ от мяса и молочных продуктов может обеспечить некоторую защиту от вируса SARS-CoV-2. Растительная диета улучшает здоровье сердца и укрепляет иммунную систему, что дает общее преимущество, считают ученые.

ВОЗ ранее призвала снова носить маски в общественных местах. Также всем рекомендовали делать тест на коронавирус при первых симптомах заболевания.

Исследования Еда Ученые Диеты Вирусы человека Коронавирус в России и в мире Продукты
10 января 2024, 04:37
Хирург заявил, что сильные эмоции могут «разбить сердце» и привести к смерти
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Большие эмоциональные потрясения иногда оборачиваются смертельным исходом. Об этом заявил хирург Каран Раджан, его словам привело издание Daily Mail.

По мнению специалиста, резкое повышение гормона стресса у здоровых людей может развить синдром разбитого сердца. Такое состояние часто наступает резко, сопровождается болью в груди и одышкой.

«Все это типичные проявления сердечного приступа, единственное отличие - коронарные артерии не заблокированы», - объяснил врач.

Раджан отметил, что риск смерти от стрессовой кардиомиопатии невысокий, но само заболевание может привести к летальному исходу. При этом синдром разбитого сердца появляется не только от отрицательных эмоций - 1% подобных случаев приходится на сильную радость у пациентов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что клюква способна снизить риск смерти на 31%. По ее словам, в ягоде содержатся полезные элементы, в том числе кальций, фосфор, калий и железо. Ежедневное употребление этой ягоды поможет укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, увеличить аппетит и положительно повлиять на работоспособность.

Болезни Врачи

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