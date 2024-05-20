Прожившая более 100 лет британка раскрыла простой секрет долголетия

Женщина проживает в доме престарелых Иннис Мор. Она отпраздновала день рождения в кругу родных и друзей, после чего отправилась на пляж вместе с дочерью.

Скрейс всю жизнь проработала в системе здравоохранения. У нее трое детей. Сотрудникам дома престарелых она раскрыла простой секрет долгой и счастливой жизни.

«Любите всех и себя и делайте то, что делает вас счастливыми!» - поделилась Скрейс.

Ранее другая долгожительница из Великобритании, Марджори Ходнетт, отпраздновала 110 лет. Она отметила, что не использует мобильный телефон и предпочитает письма.