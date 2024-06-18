18 июня 2024, 23:07

«Пропала речь». Муж заболевшей ботулизмом женщины рассказал о ее состоянии

РИА «Новости»
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У жительницы Казани, отравившейся блюдом из сервиса доставки еды, появились трудности с дыханием и начала пропадать речь. Об этом «Известиям»рассказал муж пострадавшей.

По словам мужчины, его жена заказала салат лобио с фасолью в четверг, 13 июня. На следующий день у женщины началось головокружение, а затем рвота. Потом начал неметь рот, возникли сложности с дыханием и речью.

«Мы поехали в районную больницу, там подумали, что это аллергия, оказали помощь. Вернулись домой. После этого она сказал, что даже глотать не может, дышать тяжело. И речь полностью почти пропала, она была невнятная», - рассказал собеседник газеты.

Муж опять отвез супругу в районное медучреждение, оттуда ее направили в инфекционную больницу в Казань. Сейчас женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Всего в Казани 14 человек обратились к врачам с симптомами ботулизма. Все пострадавшие заказывали салат лобио с фасолью производства ООО «Локалкитчен». Следователи возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

У жительницы Казани, отравившейся блюдом из сервиса доставки еды, появились трудности с дыханием и начала пропадать речь. Об этом «Известиям» рассказал муж пострадавшей.

Еда Больницы Казань Врачи Женщины Ботулизм Случаи ботулизма в России
18 июня 2024, 02:23
Россиян призвали убрать со стола три угрожающих жизни продукта
Freepik
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Бекон, колбаса и сосиски могут вызывать риск развития онкологического заболевания. Об этом проктолог Елена Смирнова написала в своем Telegram-канале.

Врач со ссылкой на отчет Американского института исследований рака предупредила, что риск развития рака значительно повысится, если есть определенные продукты.

По ее словам, человеку нужно обратить внимание на обработанное мясо - бекон, колбасу и сосиски. Кроме того, лучше ограничить потребление обычного красного мяса. Речь идет о баранине и говядине.

Вместо этого Смирнова посоветовала включить в свой рацион цельное зерно, молоко, фрукты, овощи и сыр. Для снижения риска рака также необходимо делать регулярные физические упражнения.

Ранее врачи-онкологи рассказали «360.ru», как не заболеть раком.

Также они напомнили, что на начальных стадиях большинство видов рака никак себя не проявляют, в чем и заключается их коварность.

Исследования Врачи Рак Онкология Продукты
17 июня 2024, 04:14
Диетолог назвала крупу, которая снижает уровень «плохого» холестерина
РИА «Новости»
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Содержащиеся в гречневой крупе фитостеролы способствуют снижению уровня холестерина в крови. Об этом сайту Passion рассказала диетолог Наталья Лазуренко.

По ее словам, в целом употребление продуктов, богатых этими веществами, в том числе гречки, орехов, семян, растительных масел помогает бороться с так называемым «плохим» LDL-холестерином.

Это в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.

Однако при условии плохой переносимости этого компонента можно исключить или сократить количество гречки в рационе питания, заключила она.

Ранее терапевт Тимур Асанов назвал самыми полезными овощи зеленого цвета. Он посоветовал есть побольше огурцов, сельдерея и зеленого перца.

Еда Болезни Питание Продукты
17 июня 2024, 02:44
Россиянам рассказали о чудо-диете для похудения на 10 килограммов в месяц
Freepik
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Желающим похудеть диетологи рекомендовали применять гиполипидемическую диету, она позволит сбросить до 10 килограммов в месяц. Об этом написали на сайте «Домашний».

Основным принципом этого метода похудения является уменьшения суточной калорийности рациона на 30%. Питаться нужно небольшими порциями пять-шесть раз в день. Это позволяет исключить голодный позыв.

В рационе должна быть рыба, нежирное мясо, обезжиренный творог и каши. Также можно есть много огурцов, брокколи, цукини, помидоров и редиса. Исключить нужно цельное молоко, твердый сыр, сливки, йогурты, мороженое, яйца и сладости.

Важно включать в рацион сезонные овощи, лучше, если они будут зеленого цвета, считает терапевт Тимур Асанов.

Диеты
17 июня 2024, 02:41
Ученые предупредили, к чему может привести кратковременный отказ от алкоголя
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Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал PLoS ONE, свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

Кратковременный отказ от спиртных напитков может пагубно отразиться на здоровье людей, которые часто пьют. Об этом, как сообщил журнал PLoS ONE , свидетельствуют данные исследования американского Национального института изучения злоупотребления алкоголем и алкоголизма.

Результаты эксперимента показали, что в кишечнике злоупотреблявших алкоголем людей во время прекращения приема горячительных напитков снизилось число полезных бактерий Akkermansia, Lachnospira, Roseburia, Fusicatenibacter и Lachnospiraceae. Кроме того, вследствие воздержания у них усилились симптомы тревоги и депрессии.

Подтвердить или опровергнуть возможность устранения этих негативных эффектов при длительном отказе от алкоголя могут только дальнейшие исследования, подчеркнули специалисты.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала алкоголь токсином , который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.

Исследования Алкоголь Ученые Депрессия

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