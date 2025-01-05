05 января 2025, 00:11

Производители назвали популярные за рубежом российские лекарства

РИА «Новости»
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Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты. «Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты.

«Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Ежегодно производители поставляют около 45 тысяч тонн лекарств по 1362 международному непатентованному наименованию в 160 стран. Объем экспорта в 2024 году достиг 180 миллиардов рублей.

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщил о большом спросе на выпущенные в России дженерики , вакцины от гриппа, кори, полиомиелита, противовирусные средства, лекарства от кардиологических заболеваний и фитопрепараты. Замгендиректора по коммерции и развитию компании «Валента Фарм» Максим Пассер заявил, что за рубежом популярны противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические медикаменты.

После введения санкций и ухода иностранных компаний в России началось производство многих популярных препаратов, в том числе на основе семаглутида. В стране появились три аналога «Оземпика».

Здравоохранение Экспорт Лекарства Медицина
04 января 2025, 04:43
Женщина пошла проверить зрение и узнала про смертельную опухоль в мозге
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Жительница английского города Нортгемптона прошла обычный осмотр у офтальмолога, по итогам которого у нее выявили опухоль мозга. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам 45-летней Джеммы Хиллиер, она проверила зрение осенью 2023 года. Результат ее шокировал, так как она не смогла прочитать ни одной буквы. Врач направил ее в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования, а через два месяца женщине сделали МРТ.

«Сканирование показало, что у нее менингиома второй степени - один из самых распространенных видов опухолей головного мозга, которая не является злокачественной, но может привести к летальному исходу, если ее не лечить», - говорится в материале.

В феврале 2024 года женщину прооперировали, удалив 90% опухоли, расположенной вокруг зрительного нерва. Теперь она регулярно проверяется на наличие новообразований.

По словам Хиллиер, до этого она считала, что у нее хорошее зрение. Врачи предупредили, что если опухоль будет расти, то ей понадобится лучевая терапия.

Ранее сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что пациенты с раком мозга могут прожить дольше благодаря запахам близких людей.

Великобритания Больницы Болезни Врачи Онкология
03 января 2025, 22:07
В Белоруссии создали первый противоопухолевый препарат
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Первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных клеток-киллеров человека зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник».

Сотрудники Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии создали технологию, которая представляет собой пересадочный материал, полученный на основе клеток человека. При этом последние не подвергались существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.

Естественные клетки-киллеры - это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета. Они способны бороться с вирусами и опухолями, создавая иммунный ответ.

Этот продукт смогут использовать в адоптивной клеточной терапии онкологических заболеваний, в частности, при лечении неходжкинских лимфом и миеломной болезни.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для каждого пациента будут создавать индивидуальную в акцину от рака , так как не существует двух похожих опухолей.

Белоруссия Лекарства Ученые Онкология
03 января 2025, 21:28
Россиянам перечислили симптомы доминирующего гриппа, приводящего к пневмонии
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Вирус гриппа А (H1N1)pdm09, преобладающий в текущем эпидемическом сезоне, можно будет распознать по ряду симптомов, например, одышке и синюшности губ. Об этом рассказал главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов, сообщило РИА «Новости».

«Симптомы гриппа А (H1N1)pdm09 подобны симптомам, вызываемым другими штаммами (кашель, боль в горле, слабость, озноб, повышенная температура)», - отметил он.

Эксперт добавил, что штамм этой группы не является новым и давно известен. В сезоне 2023–2024 года его обнаруживали на российской территории, но в небольшом проценте случаев.

При тяжелом течении этот вирус может прогрессировать и всего за сутки привести к легочным осложнениям, чаще всего пневмонии. В таких случаях помимо высокой температуры, одышки и затрудненного дыхания или боли в груди вероятны синюшность губ, примесь крови в мокроте, головокружения, рвота и жидкий стул.

В зоне риска - дети до двух лет, пожилые люди старше 60 лет, беременные женщины, а также те, кто страдает хроническими заболеваниями, в частности, дыхательной системы и иммунодефицитами.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о росте случаев заболеваниям гриппом А (H1N1).

Здравоохранение Болезни Минздрав Грипп Россия
03 января 2025, 05:00
Названы продукты от вздутия живота после новогодних салатов
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Переедание во время новогоднего застолья может вызвать вздутие живота. Для того, чтобы от него избавиться, нужно есть больше огурцов, авокадо и киви. Главный врач городской клинической больницы № 1 Челябинска Дмитрий Тарасов сообщил об этом Ura.ru.

«Первые дни новогодних каникул пробежали. И самое время поговорить о профилактике газообразования. Есть продукты, потребление которых уменьшит вздутие живота», - сказал он.

Тарасов перечислил продукты, употребление которых улучшит пищеварение и избавит от вздутия примерно за неделю. Среди них йогурт, ягоды, ананас, банан, авокадо, куркума, киви, огурцы, сельдерей и имбирь. По словам врача, они богаты клетчаткой, антиоксидантами и ферментами.

Кроме проблем с пищеварением в праздники можно заработать похмелье. Нарколог и врач-психиатр Александр Ковтун сообщил, что облегчить его симптомы помогут активированный уголь, рассол без уксуса, куриный бульон и какао на воде.

Еда Болезни Новый год Продукты

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