Профосмотры в новых регионах России с начала года прошли более 200 тысяч детей

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Сейчас реализуются масштабные инфраструктурные проекты - решаются вопросы кадрового обеспечения, ОМС, медицинского образования, обращения лекарственных средств и медикаментов.

«Все это делается для того, чтобы медицинская помощь, от профилактической до высокотехнологичной, включая обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, была доступна каждому жителю новых субъектов Российской Федерации - детям и взрослым», - отметил министр.

Пациентов из новых регионов направляют в федеральные центры Минздрава России для получения высокотехнологичной помощи, добавил Мурашко.

Ранее Санкт-Петербургский исследовательский институт уха, горла, носа и речи Минздрава принял 10 юных пациентов из Донецкой и Луганской народных республик. Дети прибыли в медучреждение в рамках проекта «Я слышу Мир!»