Проект о полном запрете торговли вейпами могут рассмотреть уже в марте

Он добавил, что документ направили в регионы, чтобы получить поддержку от губернаторов и местных парламентов.

«Я уже подчеркивал, что нам нужна именно консолидированная поддержка со стороны профильных ведомств и самого правительства для того, чтобы принять законопроект», - подчеркнул депутат.

Ранее специалисты компании SuperJob провели опрос, который показал, что 68% жителей Санкт-Петербурга поддерживают запрет на продажу вейпов. При этом чаще всего за эту меру выступают некурящие.