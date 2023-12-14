Проект диспансерного наблюдения в Москве продлят на 2024 год

Зарегистрированные в России отдельные случаи микоплазменной инфекции пока не превратились в глобальную вспышку. Но раннее выявление заболевания и постановка диагноза позволит избежать дальнейших осложнений. Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК назвал три главных симптома, на которых стоит заострить внимание и обратиться за медицинской помощью.

На первое место специалист поставил повышение температуры. Он подчеркнул, что гипертермия наблюдается не всегда и заболевание может протекать без особого жара. Однако при возникновении кашля, насморка и першения в горле, а также интоксикации нужно показаться врачу.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально», - заявил Малышев.

Он добавил, что сам возбудитель представляет собой нечто среднее между вирусом и бактерией, но о нем уже давно и хорошо известно, поэтому все виды лечения врачи знают.

С ним согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он добавил, что самой патогенной частью является микоплазма, которую оставляет возбудитель в организме. По его словам, инфекция может проявляться как проблемами с дыханием, так и поражением мочеполовой системы.

В качестве профилактики Вознесенский рекомендовал воспользоваться опытом, накопленным во время пандемии коронавирусной инфекции и снова надеть маски, а также чаще мыть и обрабатывать антисептиками руки.

Но, в отличие от коронавируса, вакцины от микоплазменной инфекции пока не изобрели. Вознесенский добавил, что заболевание переносится легко, если иммунитет человека в норме. Но людям с хроническими заболеваниями нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью и соблюдать все меры профилактики.

Роспотребнадзор в минувший понедельник, 5 декабря, объявил о выявлении отдельных случаев заболеваний микоплазменной инфекцией. В ведомстве отметили, что тяжелых форм течения заболевания у зараженных пациентов пока не наблюдали.