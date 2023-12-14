14 декабря 2023, 10:39

Проект диспансерного наблюдения в Москве продлят на 2024 год

Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве реализуют проект проактивного диспансерного наблюдения для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Принято решение об его продлении на 2024 год, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«В целом программа проактивного диспансерного динамического наблюдения охватывает около 1,1 миллиона москвичей с одним из девяти хронических заболеваний», - подчеркнул он.

Врачи контролируют состояние пациентов не от приема к приему, а постоянно. По программе проактивного диспансерного наблюдения доступны плановые приемы, обязательные исследования и консультации специалистов.

Кроме этого, на 2024 год в Москве также продлят выдачу льготных лекарств в коммерческих аптеках по электронным рецептам.

Медицина Сергей Собянин Москва 2023
07 декабря 2023, 12:49
Микоплазменной инфекции не дали распространиться в России
РИА «Новости»
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Ситуация с микроплазменной инфекцией в России полностью под контролем, ей не позволили распространиться. Об этом на брифинге сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«В конце сентября мы зафиксировали первый такой случай. По состоянию на середину ноября ситуация с инфекцией сошла на нет. Инфекции распространиться мы не позволили», - сказала она.

Роспотребнадзор сообщал во вторник, 5 декабря, что на территории страны фиксировали отдельные вспышки заболевания микоплазменной инфекцией, однако изменений в клинической картине не выявили.

Ранее стало известно о вспышке микоплазменной пневмонии в Китае , Германии, Нидерландах, Франции и Дании. Преимущественно эта болезнь поражает детей в возрасте от пяти до 12 лет, уточнял RT. Профессор Петр Чумаков в беседе с «360» исключал возможность распространения микроплазменной инфекции в России.

Болезни Роспотребнадзор Россия
06 декабря 2023, 19:54
Россиянам назвали три главных симптома микоплазмоза
Unsplash
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Зарегистрированные в России отдельные случаи микоплазменной инфекции пока не превратились в глобальную вспышку. Но раннее выявление заболевания и постановка диагноза позволит избежать дальнейших осложнений. Врач-инфекционист, профессор, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с РБК назвал три главных симптома, на которых стоит заострить внимание и обратиться за медицинской помощью.

На первое место специалист поставил повышение температуры. Он подчеркнул, что гипертермия наблюдается не всегда и заболевание может протекать без особого жара. Однако при возникновении кашля, насморка и першения в горле, а также интоксикации нужно показаться врачу.

«Не очень приятное заболевание, но при раннем обнаружении, постановке диагноза и соответствующей медицинской помощи все заканчивается более-менее нормально», - заявил Малышев.

Он добавил, что сам возбудитель представляет собой нечто среднее между вирусом и бактерией, но о нем уже давно и хорошо известно, поэтому все виды лечения врачи знают.

С ним согласился доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Он добавил, что самой патогенной частью является микоплазма, которую оставляет возбудитель в организме. По его словам, инфекция может проявляться как проблемами с дыханием, так и поражением мочеполовой системы.

В качестве профилактики Вознесенский рекомендовал воспользоваться опытом, накопленным во время пандемии коронавирусной инфекции и снова надеть маски, а также чаще мыть и обрабатывать антисептиками руки.

Но, в отличие от коронавируса, вакцины от микоплазменной инфекции пока не изобрели. Вознесенский добавил, что заболевание переносится легко, если иммунитет человека в норме. Но людям с хроническими заболеваниями нужно особенно внимательно отнестись к своему здоровью и соблюдать все меры профилактики.

Роспотребнадзор в минувший понедельник, 5 декабря, объявил о выявлении отдельных случаев заболеваний микоплазменной инфекцией. В ведомстве отметили, что тяжелых форм течения заболевания у зараженных пациентов пока не наблюдали.

Болезни Врачи
06 декабря 2023, 15:09
Вспышка микоплазмоза в мире. Что нужно знать о болезни
Unsplash
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В России фиксируют отдельные случаи микоплазменной инфекции, однако изменений в клинической картине заболевания, в частности, появления более тяжелых форм инфекции не наблюдают. Об этом заявили в Роспотребнадзоре. Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в комментарии для «360» рассказал, что нужно знать о болезни.

Вспышка микоплазменной пневмонии началась в Китае в ноябре. Случаи заболевания зарегистрировали в некоторых европейских государствах и в США. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отмечали, что у инфекции нет пандемийного потенциала.

Жемчугов заметил, что врачам о болезни известно давно. Ее возбудителем считаются микоплазмы пневмонии (Mycoplasma pneumoniae). Отечественная медицина располагает эффективными методиками лечения микоплазменной пневмонии.

«Микоплазменная инфекция есть на всей планете. Я знаком со случаями пневмонии, вызванной микоплазмами, с 1985 года. Пациентов с таким диагнозом мы успешно лечим. Инфекция не представляет опасности, о ней просто нужно знать», - отметил собеседник «360».

«Родственником» микоплазмов пневмонии считают хламидии пневмонии (Chlamydophila pneumoniae). Оба вида микоплазмов вызывают воспаление в легких.

Наличие микоплазменной инфекции у пациента могут подтвердить микробиологи, заметил Жемчугов. Они проводят лабораторное исследование, чтобы определить наличие в организме человека антител к Mycoplasma pneumoniae. Они свидетельствуют о текущей или недавно перенесенной инфекции.

По словам врача, само по себе заболевание не несет больших рисков для пациента. Однако в сочетании с коронавирусом микоплазмоз становится опасным. Жемчугов напомнил, что смертность от коронавируса в том числе связана с микоплазмозом.

«У некоторых людей, скончавшихся от коронавируса, была хроническая форма микоплазменной пневмонии», - подытожил он.

Роспотребнадзор Россия
06 декабря 2023, 11:54
Законопроект об абортах внесут на рассмотрение в Госдуму весной
РИА «Новости»
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Проект закона о прекращении предоставления услуг абортов в частных клиника могут внести в Госдуму весной. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По данным собеседника агентства, законопроект о выводе абортов из услуг частных клиник находится в разработке. Также готовят документ, в котором сократят срок возможного прерывания беременности.

«Самого документа еще нет. Предполагается, что текст будет готов уже в следующем году. Законопроект планируется внести в Госдуму в весеннюю сессию», - уточнил источник.

Как напомнил RT , зампред Госдумы Анна Кузнецова уже сообщала, что парламентарии рассматривают варианты по исключению абортов из списка услуг частных коммерческих клиник. Она подчеркнула, что важно поддержать подобные инициативы на федеральном уровне.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявляла, что Россия не пойдет по пути запрета абортов. По ее словам, в стране добьются того, что искусственное пребывание беременности будут делать либо в результате насилия над женщиной, либо по медицинским показателям.

Законы Госдума РФ Медицина

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