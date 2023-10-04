Продажу препаратов для безоперационных абортов в России ограничили
В России ограничили продажу препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Минздрав внес их в перечень средств, подлежащих предметно-количественному учету. Приказ опубликовали на портале правовой информации, сообщил RT.
«Иные лекарственные средства, подлежащие предметно-количественному учету: мизопростол <…> мифепристон <…> циклопентолат», - приказало министерство.
Первые два использовали в гинекологии для безоперационного аборта на малых сроках беременности и стимуляции родовой деятельности, третий - в офтальмологии для расширения зрачка при обследовании глаз. Приказ Минздрава вступит в силу 1 сентября 2024 года.
Ведение учета препаратов для медикаментозного аборта не повлияет на доступность этой процедуры, заверила первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Акушер-гинеколог и репродуктолог Валентина Денисова заявила, что их и раньше не продавали без рецепта.