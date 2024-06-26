«Проблема непростая». Россиянам посоветовали не есть летом некоторые продукты

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Он прокомментировал новость о том, что в Курске 11 человек отравились блюдами японской кухни. Эксперт предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», - отметил специалист.

Фарбер перечислил симптомы отравления и посоветовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

«Проблема непростая. Все зависит от клинического состояния. Обычные клинические проявления: тошнота, рвота, понос, повышение температуры тела иногда», - указал он.

Специалист напомнил, что с симптомами отравления можно обращаться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.

«В домашних условиях можно принимать побольше жидкости и самостоятельно не предпринимать никаких действий без консультации врача», - добавил Фарбер.

Ранее в Москве произошло массовое отравление готовой едой. В столичные больницы с подозрением на ботулизм с 11 июня обратились более 100 человек.