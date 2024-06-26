26 июня 2024, 12:14

«Проблема непростая». Россиянам посоветовали не есть летом некоторые продукты

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При появлении симптомов пищевого отравления следует пить больше жидкости и незамедлительно обратиться к врачу. Об этом 360.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

Он прокомментировал новость о том, что в Курске 11 человек отравились блюдами японской кухни. Эксперт предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», - отметил специалист.

Фарбер перечислил симптомы отравления и посоветовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

«Проблема непростая. Все зависит от клинического состояния. Обычные клинические проявления: тошнота, рвота, понос, повышение температуры тела иногда», - указал он.

Специалист напомнил, что с симптомами отравления можно обращаться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.

«В домашних условиях можно принимать побольше жидкости и самостоятельно не предпринимать никаких действий без консультации врача», - добавил Фарбер.

Ранее в Москве произошло массовое отравление готовой едой. В столичные больницы с подозрением на ботулизм с 11 июня обратились более 100 человек.

Болезни Врачи Медицина Продукты
25 июня 2024, 15:35
Ботулизм «завезли» в Санкт-Петербург
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербург «завезли» ботулизм. Один случай заболевания зафиксировали в городе, сообщили РИА «Новости» в местном управлении Роспотребнадзора.

«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма», - отметили в ведомстве.

Заболевшим оказался житель Подмосковья. Его увезли на лечение в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Вспышку ботулизма зафиксировали в Москве и области. В июне в больницы с подозрением на заболевание обратились свыше 120 жителей столицы. Также признаки ботулизма обнаружили у пациентов в Казани и Нижнем Новгороде.

Предварительно, причиной распространения болезни стала консервированная фасоль , которую добавляли в блюдо «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Также под подозрением «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» фирмы «Гастропорт».

Один заболевший ботулизмом скончался. Им стал студент из Костромской области, который съел лобио. Он отравился в Нижнем Новгороде, когда приехал к родственникам на несколько дней.

Всего в России из оборота изъяли свыше 250 тонн пищевой продукции и сырья, чтобы предотвратить дальнейшее распространение ботулизма.

Санкт-Петербург Больницы Роспотребнадзор Ботулизм
24 июня 2024, 17:56
Диетолог составила рейтинг спасающих от жажды напитков
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Кофе может вызвать жажду, а восполнить физиологические потребности хорошо помогает минеральная вода. Рейтинг самых вкусных и полезных летних напитков составила Юлия Чехонина — врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи». Об этом сообщил Роспотребнадзор в рамках проекта сайт «Здоровое питание».

Лидирующие позиции списка заняла вода комнатной температуры и минеральная вода. Диетолог обратила внимание на то, что брать можно только «столовую» или «лечебно-столовую» воду. По ее словам, «лечебную» минералку принимают только по назначению врача.

Ченохина отметила, что с жаждой хорошо справляется домашний лимонад - вода с лимоном, с мятой, с базиликом. Также эту задачу хорошо решают кисломолочные продукты: кефир и ирьян. Врач напомнила, что в тане и айране содержится соль, поэтому их не рекомендуется пить людям с отеками, заболеваниями почек и склонности к повышению артериального давления.

Оптимальным вариантом летних напитков диетолог назвала домашний несладкий морс, прохладный или комнатной температуры зеленый или черный чай.

Ранее диетолог Юлия Зинченко рассказала, что чрезмерное употребление черешни может привести к набору веса. В этой ягоде есть не только микроэлементы и клетчатка, но и сахар, указала специалист.

Кофе может вызвать жажду, а восполнить физиологические потребности хорошо помогает минеральная вода. Рейтинг самых вкусных и полезных летних напитков составила Юлия Чехонина - врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения реабилитационной диетотерапии клиники ФГБУН «ФИЦ питания, биотехнологиии безопасности пищи». Об этом сообщил Роспотребнадзор в рамках проекта сайт «Здоровое питание».

Питание Врачи Рейтинги Продукты
22 июня 2024, 23:06
Ученые называли группу крови, которая приводит к ожирению
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Ученые выяснили, что у людей с вел-отрицательной группой крови снижен расход энергии в покое, а это повышает риск ожирения. Исследование опубликовал журнал Med.

Вел-отрицательная группа крови встречается у одного из пяти тысяч человек. Этих людей отличает отсутствие двух копий гена SMIM 1.

Новое исследование показало, что люди без этого гена расходуют меньше энергии в состоянии покоя. Ученые изучили данные 104 пациентов и выяснили, что они страдают повышенным содержанием жиров в крови, нарушениями работы жировой ткани и печени, а также сниженной активностью щитовидной железы.

Большинство испытуемых страдали лишним весом. Женщины с этой группой крови весили на 4,6 килограмма больше среднего показателя, а мужчины - на 2,4 килограмма. Ученые пришли к выводу, что около 300 тысяч человек в мире страдают от ожирения из-за своей группы крови и заявили о необходимости продолжать исследования генетических причин лишнего веса.

«У небольшого меньшинства людей ожирение вызвано генетическими вариантами. В этом случае могут помочь новые методы лечения. Наши результаты подчеркивают необходимость исследовать генетическую причину ожирения, чтобы выбрать наиболее подходящее и эффективное лечение, а также уменьшить социальную стигму, связанную с лишним весом», - сказано в исследовании.

Ранее доктор Мясников рассказал, влияет ли группа крови на интеллект человека.

Исследования Ученые Ожирение
22 июня 2024, 21:38
В Англии начались испытания индивидуальных вакцин от рака
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А Великобритании начали испытывать индивидуальные вакцины против рака. Об этом сообщила Национальная служба здравоохранения Великобритании на своем сайте.

Вакцину будут создавать индивидуально под каждого пациента. Синтез препарата займет несколько недель. Ученые рассчитывают, что эти средства «научат» организм искать и убивать раковые клетки.

Доступ к вакцинам получат пациенты, подходящие под критерии отбора, которые сдадут анализ крови и образец раковой ткани. Национальная служба здравоохранения Великобритании зачислила десятки пациентов на участие в программе разработке противораковых вакцин.

«По мере того, как в больницах по всей стране будет проводиться все больше таких исследований, наша служба подбора обеспечит возможность получения доступа к индивидуальным вакцинам как можно большему числу пациентов, имеющих на это право», - заявила глава службы Аманда Притчард.

Вакцины против рака разрабатываются и в России. По словам министра здравоохранения Михаила Мурашко, первые результаты доклинических исследований такого препарата ученые представят до конца года. После этого начнутся клинические испытания.

Великобритания Англия Здравоохранение Ученые Вакцинация Рак Онкология

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