Прививка не поможет. Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге

Лихорадка при заражении вирусом денге отличается продолжительностью и побочными эффектами. Бывают поражения сердца, суставов.

«Лучше не болеть», - отметил профессор.

Однако ранее академик РАН Сергей Нетесов отнес вирус денге к самым смертоносным на планете. Он объяснил, что для лечения лихорадки нет препаратов, хотя исследования и эксперименты в этой области продолжаются.

«В этой местности это вообще такой природный очаг. Распространяется комарами, от их укусов заражаются люди <…> Когда человек едет в такие районы, необходимо иметь ввиду, что подобное может случиться, нужно репелленты использовать, чтобы комары не кусали», - поделился эксперт.

Нельзя сказать, что это смертельное заболевание, но бывают и летальные случаи. Существует вакцина от денге, но есть один нюанс. Когда человек делает прививку, вырабатываются антитела.

Российские туристы начали массово заражаться вирусом денге на Шри-Ланке. По данным Telegram-канала Mash , от лихорадки уже умерла одна женщина, заболевших десятки, а зараза продолжает распространяться. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что у вируса денге есть одна особенность.