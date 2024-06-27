27 июня 2024, 13:17

Препарат для терапии ботулизма откроет новые возможности для лечения болезни

РИА «Новости»
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Разработанный в России препарат для терапии ботулизма открой новые возможности для лечения болезни. Такое мнение выразил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Препарат создали в НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России. По словам Чуланова, разработка этого лекарства - новый шаг навстречу большим возможностям. В его состав входят моноклональные антитела, нейтрализующие ботулинический токсин типа А.

«Разработка препаратов на основе моноклональных антител - одно из очень перспективных и быстроразвивающихся направлений сегодняшней фармацевтической отрасли во всем мире», - подчеркнул он.

Специалисты ожидают, что новый препарат будет не только эффективным, но и с очень хорошим профилем безопасности. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования лекарства разрешены. Этот этап позволит подобрать оптимальную дозировку препарата, а испытания пройдут при участии здоровых добровольцев.

Исследования Болезни Лекарства Минздрав Россия Ботулизм
27 июня 2024, 14:48
«Стопроцентная выживаемость». Разработчик рассказал о новом препарате от ботулизма
РИА «Новости»
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Новый препарат от ботулизма в рамках доклинических испытаний обеспечил 100-процентную выживаемость животных при летальной интоксикации. Об этом рассказал один из разработчиков лекарства, заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.

Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии заболевания, вызванного токсином ботулизма типа А.

«На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев», - отметил Щебляков.

Лекарство создали на основе нейтрализующих моноклональных антител. Такие препараты широко используют для терапии разных инфекционных болезней. Лекарства помогают избежать нежелательных реакций, подчеркнул эксперт.

Российский препарат откроет новые возможности для лечения ботулизма , заявил ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Болезни Лекарства Минздрав Ботулизм
26 июня 2024, 15:47
Минздрав одобрил клинические испытания нового препарата от ботулизма
Unsplash
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Минздрав России разрешил клинические исследования нового препарата от ботулизма, сообщил министр Михаил Мурашко. Его слова привели в пресс-службе министерства.

Лекарство, разработанное в Центре имени Гамалеи, создали на основе моноканальных антител, способных нейтрализовать токсин ботулизма в крови зараженного. На доклиническом этапе провели исследования безопасности, эффективности и токсичности препарата. Разработка показала хорошие результаты.

«Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей», - отметил Мурашко.

Иммунолог Владислав Жемчугов назвал новый препарат от ботулизма самым совершенным. Он является лучшим по отсутствию побочных эффектов.

Исследования Лекарства Минздрав Ботулизм
26 июня 2024, 12:14
«Проблема непростая». Россиянам посоветовали не есть летом некоторые продукты
Freepik
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При появлении симптомов пищевого отравления следует пить больше жидкости и незамедлительно обратиться к врачу. Об этом 360.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

Он прокомментировал новость о том, что в Курске 11 человек отравились блюдами японской кухни. Эксперт предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», - отметил специалист.

Фарбер перечислил симптомы отравления и посоветовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

«Проблема непростая. Все зависит от клинического состояния. Обычные клинические проявления: тошнота, рвота, понос, повышение температуры тела иногда», - указал он.

Специалист напомнил, что с симптомами отравления можно обращаться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.

«В домашних условиях можно принимать побольше жидкости и самостоятельно не предпринимать никаких действий без консультации врача», - добавил Фарбер.

Ранее в Москве произошло массовое отравление готовой едой. В столичные больницы с подозрением на ботулизм с 11 июня обратились более 100 человек.

Болезни Врачи Медицина Продукты
25 июня 2024, 15:35
Ботулизм «завезли» в Санкт-Петербург
РИА «Новости»
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В Санкт-Петербург «завезли» ботулизм. Один случай заболевания зафиксировали в городе, сообщили РИА «Новости» в местном управлении Роспотребнадзора.

«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма», - отметили в ведомстве.

Заболевшим оказался житель Подмосковья. Его увезли на лечение в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Вспышку ботулизма зафиксировали в Москве и области. В июне в больницы с подозрением на заболевание обратились свыше 120 жителей столицы. Также признаки ботулизма обнаружили у пациентов в Казани и Нижнем Новгороде.

Предварительно, причиной распространения болезни стала консервированная фасоль , которую добавляли в блюдо «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Также под подозрением «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» фирмы «Гастропорт».

Один заболевший ботулизмом скончался. Им стал студент из Костромской области, который съел лобио. Он отравился в Нижнем Новгороде, когда приехал к родственникам на несколько дней.

Всего в России из оборота изъяли свыше 250 тонн пищевой продукции и сырья, чтобы предотвратить дальнейшее распространение ботулизма.

Санкт-Петербург Больницы Роспотребнадзор Ботулизм

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