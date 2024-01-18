Препарат для лечения одного из видов рака оказался в России в дефиците

В прошлом году не состоялось 78% объявленных аукционов на закупку онкопрепарата. Лекарство невозможно найти и в аптеках. Аналогов «Икземпры» в России нет. Препарат продает американская «дочка» «Р-Фарма» - R-Pharm US, выкупившая в 2015 году у Bristol-Myers Squibb (BMS) на него права.

Если в 2021 году госзаказчики закупили препарата почти на 318 миллионов рублей, то в прошлом на сумму в 4,2 раза меньшую. За последние два года в Россию поставили только одну партию препарата в количестве 2,7 тысячи упаковок.

Минздрав в 2023 году подтвердил нехватку препарата в связи с ценообразованием.

Ранее терапевт Ольга Чиркова рассказала, что налет на языке темных оттенков , который не отделяется и сопровождается неприятными ощущениями, может указывать на развитие многих недугов, начиная от рака языка до проблем с желудочно-кишечным трактом и дыхательной системой.