Предпосылок нет. Инфекционист исключил новую пандемию в 2024 году

«На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий», - пояснила специалист.

По словам Давыдовой, коронавирус становится сезонной вирусной инфекцией. Болезнь протекает значительно легче и уже почти не отличается от обычного вирусного заболевания.

Однако важно помнить, подчеркнула врач, что грипп и коронавирус постоянно мутируют и потенциально могут привести к неприятным последствиям. Однако инфекционисты регистрируют новые штаммы и ведут строгий учет заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, подытожила она.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отмечал, что заболеваемость коронавирусом в России остается высокой. Он не смог спрогнозировать, когда волна заражений пойдет на спад.