01 января 2024, 09:56

Предпосылок нет. Инфекционист исключил новую пандемию в 2024 году

РИА «Новости»
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Признаков, указывающих на появление новой пандемии в 2024 году, сейчас нет, заявила инфекционист Европейского медицинского центра Ирина Давыдова. Ее процитировала Lenta.ru.

«На мой взгляд, на данный момент нет предпосылок к появлению и распространению новых пандемий», - пояснила специалист.

По словам Давыдовой, коронавирус становится сезонной вирусной инфекцией. Болезнь протекает значительно легче и уже почти не отличается от обычного вирусного заболевания.

Однако важно помнить, подчеркнула врач, что грипп и коронавирус постоянно мутируют и потенциально могут привести к неприятным последствиям. Однако инфекционисты регистрируют новые штаммы и ведут строгий учет заболеваемости. Эпидемиологическая ситуация находится под контролем, подытожила она.

Врач-иммунолог Владимир Болибок отмечал, что заболеваемость коронавирусом в России остается высокой. Он не смог спрогнозировать, когда волна заражений пойдет на спад.

Врачи Россия
01 января 2024, 04:57
Диетолог назвал самый полезный соус
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Самым полезным соусом является тот, который приготовили в домашних условиях. Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала в интервью радио Sputnik.

Она напомнила, что в большинстве новогодних салатов есть майонез, и он очень калориен. Однако в традиционном рецепте очень мало вредных для здоровья ингредиентов, отметила специалист.

«Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара», - объяснила Арзуманян.

Покупной же майонез содержит слишком много соли и множество пищевых добавок. Домашний майонез, хоть и почти настолько же калорийный, будет менее вреден, подчеркнула диетолог.

В промышленном кетчупе самый вредный компонент - это крахмал. В домашний томатный соус добавлять его необязательно.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты относят к скоропортящимся продуктам, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. Например, салаты из вареных или сырых овощей, курицы и мяса нельзя хранить больше 18 часов.

Еда Питание Врачи Продукты
29 декабря 2023, 04:55
Впервые за 27 лет выявили случай заражения человека опасной инфекцией
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Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ, ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Первый за почти 30 лет случай заражения человека западным лошадиным энцефалитом (WEE) выявили в Аргентине. Об этом сообщила ВОЗ , ее уведомили о заболевании 20 декабря.

Это первый с 1996 года подтвержденный случай заражения человека этой инфекцией. До этого WEE выявляли в Аргентине в 1982–1983 годах во время вспышки заболевания у лошадей.

Заболевший - сельский рабочий из провинции Санта-Фе, в которой ранее у лошадей фиксировали положительный результат теста на эту инфекцию.

Симптомами западного лошадиного энцефалита является головная боль, миалгия, головокружение, дезориентация и внезапная лихорадка. Пациента госпитализировали, 12 дней он провел на ИВЛ, его выписали 20 декабря.

Ранее ВОЗ выразила опасения по поводу быстрого распространения в мире сильно мутировавшего варианта коронавируса - JN.1. Популяционный иммунитет, а также использование вакцин от «омикрона» минимизируют число тяжелых форм заболевания.

Болезни Аргентина
29 декабря 2023, 04:42
Глава Минздрава рассказал, кому нужно отказаться от алкоголя на Новый год
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Алкоголь в новогоднюю ночь можно пить только в небольших количествах. Если человек страдает от проблем со здоровьем, включая нарушения сердечных ритмов, болезни печени и поджелудочной железы, то от спиртного следует отказаться вовсе. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в беседе с РИА «Новости».

«Алкоголь - в минимальных количествах. А если есть проблемы со здоровьем, то вообще лучше отказаться от него, не провоцировать», - отметил он.

По словам министра, в праздники не следует переедать, а в выходные дни после Нового года нужно вести активную деятельность в приподнятом настроении.

Ранее врач-гастроэнтеролог, руководитель Центра доказательной медицины «Рассвет» Алексей Парамонов рекомендовал россиянам после новогодней ночи пить больше напитков. В основном нужно опираться на теплые морсы или воду с лимоном. Также эксперт посоветовал побольше гулять, потому что движение тела рефлекторно заставит двигаться желудок.

Еда Праздники Здравоохранение Болезни Алкоголь Новый год
28 декабря 2023, 22:35
Правительство позволило выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя
РИА «Новости»
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Власти согласились на выпуск аналога датского препарата от диабета «Оземпик» в России. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение кабмина.

«Разрешить <…> „Герофарм“ и <…> „Промомед“ использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, <…> принадлежащими компании „Ново Нордиск“, по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании „Ново Нордиск“ в целях обеспечения населения <…> препаратами с международным непатентованным наименованием „Семаглутид“», - сказано в публикации.

По словам гендиректора «Герофарм» Петра Родионова, законная выдача вынужденной лицензии даст компании возможность обеспечивать клиентов востребованным лекарством. До конца года выпустят до 300 тысяч пачек. Потом объемы будут увеличивать для полного удовлетворения потребности пациентов на рынке.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарств посредством механической блокировки на основе информации в системе маркировки. Акт должны предоставить до 12 февраля 2024 года.

Лекарства Россия Аптеки Правительство РФ

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