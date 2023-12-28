Правительство позволило выпускать аналоги «Оземпика» без согласия правообладателя

«Разрешить <…> „Герофарм“ и <…> „Промомед“ использовать изобретения, охраняемые российскими патентами, <…> принадлежащими компании „Ново Нордиск“, по 31 декабря 2024 года включительно без согласия компании „Ново Нордиск“ в целях обеспечения населения <…> препаратами с международным непатентованным наименованием „Семаглутид“», - сказано в публикации.

По словам гендиректора «Герофарм» Петра Родионова, законная выдача вынужденной лицензии даст компании возможность обеспечивать клиентов востребованным лекарством. До конца года выпустят до 300 тысяч пачек. Потом объемы будут увеличивать для полного удовлетворения потребности пациентов на рынке.

Ранее вице-премьер Дмитрий Григоренко дал поручение Минздраву, Минпромторгу и Минэкономразвития разработать проект о запрете реализации нелегальных и просроченных лекарств посредством механической блокировки на основе информации в системе маркировки. Акт должны предоставить до 12 февраля 2024 года.