Практически все медицинские карты пациентов оцифровали в Москве

«На сегодняшний день с точки зрения больших данных у нас оцифрованы практически все медицинские карты всех пациентов города. Причем как тех, которые входят в наши муниципальные клиники, так и в частные клиники, которые получают так или иначе работу в системе ОМС. В нашей системе сегодня около 15 миллионов медицинских карт оцифрованы», - рассказал он.

Кроме этого, до конца 2024 года в Москве появятся образцы цифрового мастер-планирования. Также Собянин пояснил, что новые технологии применяются для небольших отдельных районов и девелоперских проектов, но не в целом для городской среды.

Ранее при строительстве домов в рамках программы реновации начали использовать цифровые технологии российских разработчиков. Они позволяют сократить сроки проектирования зданий и повысить эффективность процессов.