Пожилым людям рассказали, как улучшить память
Ученые из Королевского колледжа Лондона выяснили, что пищевые добавки с растительной клетчаткой могут улучшить когнитивные функции у людей старше 60 лет. Результаты исследования опубликовали в Nature Communications.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 36 пар близнецов с признаками ухудшения когнитивных способностей. В течение 12 недель они принимали добавки с растительной клетчаткой, а также им давали белковые добавки для поддержания мышечной функции.
Результаты исследования показали, что участники, принимавшие добавки с клетчаткой, продемонстрировали улучшение когнитивных способностей. Они показали лучшие результаты в тестах, связанных с памятью и скоростью реакции. Эти результаты подтвердили пользу использования пищевых добавок с клетчаткой для функционирования мозга у пожилых людей.
Терапевт Дарья Утюмова предложила включить в дневной рацион скумбрию, сельдь и тыквенные семечки.
Эти продукты помогут улучшить память, выносливость и внимание.