14 ноября 2023, 02:40

Пожилым людям посоветовали пить меньше лекарств

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Здоровый образ жизни в пожилом возрасте является более надежным способом сохранения здоровья, чем таблетки. Так считает главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти, его слова привело издание Daily Mail.

Для поддержания здорового образа жизни Уитти рекомендовал отказаться от алкоголя, наладить сбалансированное питание, ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара. В рацион нужно ввести больше фруктов и овощей, это способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пожилым людям врач советовал больше двигаться, упражнения положительно влияют на физическое и психическое здоровье. Общение с родственниками и друзьями поможет поддерживать мозг в тонусе. Выполнение этих рекомендаций поможет сократить количество принимаемых лекарств, считает врач.

Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем опасен для пожилых синдром «чая с бутербродом». Этот термин используют, когда говорят об особой форме недоедания. У пожилых людей неполноценный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

Пенсионеры Лекарства Медицина
13 ноября 2023, 11:12
Более 50% исследований лекарств начали проводить в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Москва запустила программу поддержки фармкомпаний, благодаря чему более половины (57%) клинических исследований стали проводить в столице. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Год назад мы запустили программу поддержки проведения клинических исследований препаратов на базе наших учреждений», - пояснила Ракова.

Это вызвало существенный рост числа проводимых в столице тестирований - с 42% до 57%.

С момента запуска проекта осенью 2022 года уже 12 фармацевтических компаний получили поддержку от города для проведения 52 клинических исследований в 14 терапевтических областях.

За год программы поступило 42 заявки на организационную поддержку, восемь - на финансовую, и еще две - на оба вида помощи. Из 10 заявок на финансовую помощь шесть получили одобрение комитета.

За этот период начали проверять 19 биоаналогов и дженериков, 22 оригинальных препарата и 11 вакцин, включая лекарства против туберкулеза, пневмококка и COVID-19.

В Москве также создали не имеющее аналогов средство против ожогов.

Здравоохранение Москва 2023 Анастасия Ракова
13 ноября 2023, 10:14
Появились данные о состоянии эвакуированных из Газы россиян
Пресс-служба МЧС
Читайте нас в: Google Новости
Эвакуированные из сектора Газа 70 россиян находятся в удовлетворительном состоянии. Их допустили к перелету в Москву. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава России.

Уточняется, что среди эвакуированных - беременная женщина на позднем сроке и 27 детей, пятерым из которых нет трех лет. Младшему из них всего три месяца.

«Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы. <…> Все они в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир - Москва», - рассказали в ведомстве.

Медики будут сопровождать пассажиров в полете.

Ранее эвакуированные россияне поблагодарили всех, кто помог им уехать, и в беседе с журналистами назвали обстановку в секторе Газа адом.

Сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из палестинского анклава внесли еще 421 иностранного гражданина. Это в том числе граждане России, Марокко, Испании, США, Перу, Швеции.

Минздрав Врачи Конфликт Израиля и Палестины
13 ноября 2023, 01:10
Точный метод измерения артериального давления открыли в США
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ученые Университета штата Огайо выявили новый способ ошибочного измерения артериального давления. Исследование показало, что неправильное положение тела влияет на показания тонометра, сообщило eClinicalMedicine.

Ученые сравнили результаты измерения давления, полученные при обследовании 150 пациентов. Люди при этом сидели на кушетке без опоры для спины или в кресле со спинкой. В среднем систолическое давление (первое число), измеренное у человека на кушетке, оказалось на семи миллиметров ртутного столба, чем у сидящего в кресле. Диастолическое давление (второе число) было выше на 4,5 миллиметра ртутного столба.

Эта разница достаточно велика, чтобы ошибочно ставить диагноз миллионам людей гипертонию, которой у них на самом деле нет. Как следствие человек может принимать лекарства, в которых он не нуждается. Поэтому может развиться пониженное кровяное давление и связанные с ними головокружения и обмороки.

Новое исследование подтвердило рекомендации Американской кардиологической ассоциации, согласно которым во время измерения пациенту нужно сидеть на стуле со спинкой, поставив ступни на пол.

Ранее врач Денис Банный заявил, что шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления.

Болезни Ученые
12 ноября 2023, 10:17
Россиянам рассказали о нетипичных симптомах гипертонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Шум в ушах и утренняя головная боль являются одними из признаков повышенного давления. Об этом RT рассказал врач Денис Банный.

По его словам, точно определить гипертонию без использования тонометра невозможно, поскольку у человека может быть хорошее самочувствие даже при опасных показателях.

«Но есть определенные признаки, указывающие на заболевание. Например, боль в голове по утрам в области затылка, ухудшение зрения, мушки перед глазами, головокружение при резкой смене положения тела», - сказал врач.

Банный отметил, что такие симптомы возникают из-за роста нагрузки на сосуды, что чревато нарушением кровоснабжения внутренних органов.

«Компоненты внутреннего уха и сетчатка глаз очень чувствительно к кровотоку, поэтому они одни из первых реагируют на нарушения работы сосудов» - добавил он.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин предупредил, что боли в спине могут сигнализировать о заболеваниях мочевого пузыря, репродуктивной системы или органов малого таза.

Болезни Врачи

Новости по теме