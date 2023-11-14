Пожилым людям посоветовали пить меньше лекарств

Для поддержания здорового образа жизни Уитти рекомендовал отказаться от алкоголя, наладить сбалансированное питание, ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара. В рацион нужно ввести больше фруктов и овощей, это способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Пожилым людям врач советовал больше двигаться, упражнения положительно влияют на физическое и психическое здоровье. Общение с родственниками и друзьями поможет поддерживать мозг в тонусе. Выполнение этих рекомендаций поможет сократить количество принимаемых лекарств, считает врач.

Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем опасен для пожилых синдром «чая с бутербродом». Этот термин используют, когда говорят об особой форме недоедания. У пожилых людей неполноценный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.