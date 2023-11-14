Пожилым людям посоветовали пить меньше лекарств
Здоровый образ жизни в пожилом возрасте является более надежным способом сохранения здоровья, чем таблетки. Так считает главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти, его слова привело издание Daily Mail.
Для поддержания здорового образа жизни Уитти рекомендовал отказаться от алкоголя, наладить сбалансированное питание, ограничить употребление жирной пищи, соли и сахара. В рацион нужно ввести больше фруктов и овощей, это способствует снижению риска гипертонии, сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Пожилым людям врач советовал больше двигаться, упражнения положительно влияют на физическое и психическое здоровье. Общение с родственниками и друзьями поможет поддерживать мозг в тонусе. Выполнение этих рекомендаций поможет сократить количество принимаемых лекарств, считает врач.
Терапевт Оксана Драпкина рассказала, чем опасен для пожилых синдром «чая с бутербродом». Этот термин используют, когда говорят об особой форме недоедания. У пожилых людей неполноценный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.