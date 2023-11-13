Появились данные о состоянии эвакуированных из Газы россиян

Уточняется, что среди эвакуированных - беременная женщина на позднем сроке и 27 детей, пятерым из которых нет трех лет. Младшему из них всего три месяца.

«Специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России осмотрено 70 граждан России, эвакуированных из Газы. <…> Все они в удовлетворительном состоянии, допущены к перелету Каир - Москва», - рассказали в ведомстве.

Медики будут сопровождать пассажиров в полете.

Ранее эвакуированные россияне поблагодарили всех, кто помог им уехать, и в беседе с журналистами назвали обстановку в секторе Газа адом.

Сегодня стало известно, что в список на эвакуацию из палестинского анклава внесли еще 421 иностранного гражданина. Это в том числе граждане России, Марокко, Испании, США, Перу, Швеции.