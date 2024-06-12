12 июня 2024, 00:28

Поставок «Хумалога» больше не будет. Американская компания ушла из  России

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Американская компания Eli Lilly запретила поставки инсулина «Хумалог» в Россию. Об этом сообщил «Коммерсант».

Ими занималась швейцарская фирма Swixx BioPharma. Росздравнадзор уведомили об прекращении импорта препарата в феврале 2024 года.

В ведомстве отметили, что в стране находится более миллиона упаковок лекарства «Инсулин лизпро» отечественного и зарубежного производства.

При этом, как написало издание, родители детей с диабетом готовы покупать инсулин за границей в десятки раз дороже того, который представлен на российском рынке.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что жители столицы, больные диабетом , получат новые бесплатные глюкометры.

Дети Лекарства Санкции Россия Диабет
11 июня 2024, 10:37
Подъем заболеваемости корью в России закончился
РИА «Новости»
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Во всем мире идет интенсивный подъем заболеваемости корью, но в России он заканчивается. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

«Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно», - подчеркнула она.

Россия - одна из немногих стран, где учитывают все случаи заболевания и даже подозрения на него. Таким образом специалисты предусматривают и предотвращают все риски. Зарегистрированные в стране вирусы кори завезли из 16 стран , но эпидемиологическая ситуация оставалась контролируемой.

Также Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России. Она объяснила , что статистика выросла из-за изменений в подходах к диагностике: медики начали выявлять зараженных людей без симптомов.

«Количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких», - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова рассказала, что осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом. Особых рисков для жителей нет, но важно лишь своевременно обеспечить необходимые мероприятия.

Статистика Роспотребнадзор Россия Интервью Анна Попова
11 июня 2024, 08:40
Россиянам назвали сроки подъема заболеваемости COVID-19
РИА «Новости»
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Осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом. Об этом РИА «Новости» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, заболевание стало сезонным.

«Очередной подъем заболеваемости мы ожидаем в начале осени», - констатировала Попова.

Она добавила, что особых рисков для жителей нет, важно лишь своевременно обеспечить необходимые мероприятия.

Глава Роспотребнадзора рассказала также, что в стране заканчивается подъем заболеваемости корью, который при этом продолжается во всем мире. Попова назвала его «ожидаемым и прогнозируемым», а также указала на его интенсивность. Россия оказалась в числе немногих стран, которые учитывали все случаи заболевания и подозрения на него, чтобы снизить риски распространения кори.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса - FLiRT - обладает высокой заразностью, так что им с высокой вероятностью переболеют все, даже не раз. При этом осложнений от него практически нет, болезнь проявляет себя как ОРВИ.

Болезни Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире Анна Попова
10 июня 2024, 15:18
Их увели фитнес-центры. Больницы столкнулись с дефицитом медработников среднего звена
РИА «Новости»
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Системе здравоохранения России не хватает 63 тысячи медработников среднего звена. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на международной конференции «ОргЗдрав — 2024. Эффективное управление в здравоохранении».

«Верхнеуровневые методики расчета <…> показывают, что в 2023 году в отрасли не доставало 29 тысяч врачей и 63 [тысячи] средних медицинских работников», - сказала Семенова.

Кадровый дефицит вызвали фитнес-центры, СПА-салоны и другие учреждения, где средний медицинский персонал востребован. Семенова призвала мотивировать работников оставаться в государственной системе.

Ранее кабмин по поручению президента Владимира Путина повысил ежемесячные выплаты медработникам в малых городах, райцентрах и селах. Как отметила доцент РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец, такая поддержка очень важна, поскольку зарплаты медработников в небольших населенных пунктах низкие, а дефицит кадров достигает критических значений. Сумма прибавки - до 50 тысяч рублей.

Системе здравоохранения России не хватает 63 тысячи медработников среднего звена. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова на международной конференции «ОргЗдрав - 2024. Эффективное управление в здравоохранении».

Здравоохранение Больницы Выплаты в России Врачи Россия Владимир Путин
10 июня 2024, 10:44
Лучше, чем кофе. Врач раскрыл эффективный способ взбодриться утром
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Комплекс упражнений по утрам придает заряд сил и помогает взбодриться лучше, чем кофе. Об этом заявил врач-офтальмолог и телеведущий Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач рекомендовал делать гимнастику по утрам. По его словам, упражнения улучшают память и концентрацию внимания.

«Утренняя гимнастика в течение 10-15 минут бодрит лучше, чем 50 миллилитров кофеина», - отметил Коновалов.

Ранее врач-педиатр Ксения Гусарова перечислила правила , которые помогут детям расти здоровыми. Она рассказала, что ребенку важно активно двигаться не менее часа в день. Гусарова посоветовала чаще проводить время с детьми на свежем воздухе и сократить использование гаджетов.

Врач подчеркнула, что родителям следует обратить внимание на рацион ребенка. Здоровое питание должно войти в привычку, указала она. Педиатр также рекомендовала регулярно проходить профилактические осмотры и делать прививки в рамках национального календаря.

Кофе Первый канал Врачи Медицина

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