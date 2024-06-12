Поставок «Хумалога» больше не будет. Американская компания ушла из  России

Во всем мире идет интенсивный подъем заболеваемости корью, но в России он заканчивается. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА «Новости».

«Подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно», - подчеркнула она.

Россия - одна из немногих стран, где учитывают все случаи заболевания и даже подозрения на него. Таким образом специалисты предусматривают и предотвращают все риски. Зарегистрированные в стране вирусы кори завезли из 16 стран , но эпидемиологическая ситуация оставалась контролируемой.

Также Попова оценила динамику заболеваемости коклюшем в России. Она объяснила , что статистика выросла из-за изменений в подходах к диагностике: медики начали выявлять зараженных людей без симптомов.

«Количество тяжелых и среднетяжелых форм такое же, как в предыдущие годы, когда в статистике практически не было легких», - отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова рассказала, что осенью в России ожидается рост заболеваемости ковидом. Особых рисков для жителей нет, но важно лишь своевременно обеспечить необходимые мероприятия.