Последствия будут ужасными. Гинеколог — о сокращении срока аборта до девяти недель

«До девяти недель мы можем обойтись медикаментозными средствами без инструментария. До шести недель прямо с хорошей гарантией, но допустимо до девяти недель. То есть это условно более щадящий для женщины срок», - сказала она.

Однако многие пациентки, сообщила гинеколог, узнают о беременности гораздо позже. Мальцева предупредила, что если срок аборта сократят, девушки просто не успеют принять решение.

«Очень часто женщина узнает о своей беременности в восемь, девять, 10 недель. И у нее просто может не быть возможности принять это решение. Нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки», - предупредила врач.

По мнению собеседницы 360.ru, инициатива депутатов направлена на решение демографических проблем , а не на заботу о репродуктивном здоровье. Она объяснила, что женщины, решившие не рожать, в случае запрета найдут другие способы прервать беременность, часто более опасные.

«К безопасности женщины это имеет слабое отношение, потому что, если она решит сделать аборт, будет искать какие-то другие способы. Если это запретят официально, то это будет, наоборот, более опасно для женщин», - заявила она.

Инициатива сократить сроки аборта принадлежала комитету Госдумы по охране здоровья. Депутаты направили обращение в Минздрав.