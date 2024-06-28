28 июня 2024, 11:50

Последствия будут ужасными. Гинеколог — о сокращении срока аборта до девяти недель

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В России предложили сократить срок проведения аборта без медицинских показаний с 12 до девяти недель. Врач-гинеколог, сексолог Тамара Мальцева заявила 360.ru, что многие женщины узнают о беременности гораздо позже, и эта инициатива может лишь навредить.

«До девяти недель мы можем обойтись медикаментозными средствами без инструментария. До шести недель прямо с хорошей гарантией, но допустимо до девяти недель. То есть это условно более щадящий для женщины срок», - сказала она.

Однако многие пациентки, сообщила гинеколог, узнают о беременности гораздо позже. Мальцева предупредила, что если срок аборта сократят, девушки просто не успеют принять решение.

«Очень часто женщина узнает о своей беременности в восемь, девять, 10 недель. И у нее просто может не быть возможности принять это решение. Нет логики, по которой необходимо сокращать эти сроки», - предупредила врач.

По мнению собеседницы 360.ru, инициатива депутатов направлена на решение демографических проблем , а не на заботу о репродуктивном здоровье. Она объяснила, что женщины, решившие не рожать, в случае запрета найдут другие способы прервать беременность, часто более опасные.

«К безопасности женщины это имеет слабое отношение, потому что, если она решит сделать аборт, будет искать какие-то другие способы. Если это запретят официально, то это будет, наоборот, более опасно для женщин», - заявила она.

Инициатива сократить сроки аборта принадлежала комитету Госдумы по охране здоровья. Депутаты направили обращение в Минздрав.

Здравоохранение Беременность Болезни Минздрав Врачи Медицина
27 июня 2024, 14:48
«Стопроцентная выживаемость». Разработчик рассказал о новом препарате от ботулизма
РИА «Новости»
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Новый препарат от ботулизма в рамках доклинических испытаний обеспечил 100-процентную выживаемость животных при летальной интоксикации. Об этом рассказал один из разработчиков лекарства, заведующий лабораторией иммунобиотехнологий НИЦ имени Гамалеи Минздрава России Дмитрий Щебляков.

Препарат предназначен для экстренной профилактики и терапии заболевания, вызванного токсином ботулизма типа А.

«На первом этапе клинических испытаний будет оцениваться уже безопасность применения нашей разработки у здоровых добровольцев», - отметил Щебляков.

Лекарство создали на основе нейтрализующих моноклональных антител. Такие препараты широко используют для терапии разных инфекционных болезней. Лекарства помогают избежать нежелательных реакций, подчеркнул эксперт.

Российский препарат откроет новые возможности для лечения ботулизма , заявил ранее внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Болезни Лекарства Минздрав Ботулизм
27 июня 2024, 13:17
Препарат для терапии ботулизма откроет новые возможности для лечения болезни
РИА «Новости»
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Разработанный в России препарат для терапии ботулизма открой новые возможности для лечения болезни. Такое мнение выразил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям, профессор Владимир Чуланов.

Препарат создали в НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России. По словам Чуланова, разработка этого лекарства - новый шаг навстречу большим возможностям. В его состав входят моноклональные антитела, нейтрализующие ботулинический токсин типа А.

«Разработка препаратов на основе моноклональных антител - одно из очень перспективных и быстроразвивающихся направлений сегодняшней фармацевтической отрасли во всем мире», - подчеркнул он.

Специалисты ожидают, что новый препарат будет не только эффективным, но и с очень хорошим профилем безопасности. Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что клинические исследования лекарства разрешены. Этот этап позволит подобрать оптимальную дозировку препарата, а испытания пройдут при участии здоровых добровольцев.

Исследования Болезни Лекарства Минздрав Россия Ботулизм
26 июня 2024, 15:47
Минздрав одобрил клинические испытания нового препарата от ботулизма
Unsplash
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Минздрав России разрешил клинические исследования нового препарата от ботулизма, сообщил министр Михаил Мурашко. Его слова привели в пресс-службе министерства.

Лекарство, разработанное в Центре имени Гамалеи, создали на основе моноканальных антител, способных нейтрализовать токсин ботулизма в крови зараженного. На доклиническом этапе провели исследования безопасности, эффективности и токсичности препарата. Разработка показала хорошие результаты.

«Это позволило перейти к изучению лекарства с участием людей», - отметил Мурашко.

Иммунолог Владислав Жемчугов назвал новый препарат от ботулизма самым совершенным. Он является лучшим по отсутствию побочных эффектов.

Исследования Лекарства Минздрав Ботулизм
26 июня 2024, 12:14
«Проблема непростая». Россиянам посоветовали не есть летом некоторые продукты
Freepik
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При появлении симптомов пищевого отравления следует пить больше жидкости и незамедлительно обратиться к врачу. Об этом 360.ru рассказал гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Андрей Фарбер.

Он прокомментировал новость о том, что в Курске 11 человек отравились блюдами японской кухни. Эксперт предупредил, что летом опасно есть сырую рыбу и другие скоропортящиеся продукты.

«Конечно же опасно есть роллы и другие продукты, не прошедшие термическую обработку. Особенно употреблять их летом. Когда жара, хуже могут соблюдаться условия хранения», - отметил специалист.

Фарбер перечислил симптомы отравления и посоветовал не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

«Проблема непростая. Все зависит от клинического состояния. Обычные клинические проявления: тошнота, рвота, понос, повышение температуры тела иногда», - указал он.

Специалист напомнил, что с симптомами отравления можно обращаться к терапевту, гастроэнтерологу или инфекционисту.

«В домашних условиях можно принимать побольше жидкости и самостоятельно не предпринимать никаких действий без консультации врача», - добавил Фарбер.

Ранее в Москве произошло массовое отравление готовой едой. В столичные больницы с подозрением на ботулизм с 11 июня обратились более 100 человек.

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