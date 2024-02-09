«Пошел по экстремальному пути». Доктор Продеус выдвинул версию о смерти Жириновского

Чрезмерная вакцинация сыграла «не лучшую роль» в судьбе лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Политик убедил себя, что вакцинация - это хорошо, и пошел по экстремальному пути. Об этом на стриме «360» с Аксиньей Гурьяновой рассказал профессор, доктор наук, главный детский аллерголог-иммунолог Подмосковья, научный руководитель центра аллергологии НИКИ детства, глава Ассоциации независимых аптек России Андрей Продеус.

Профессор считает, что Жириновский был очень грамотным человеком, который стремился получить максимум информации по интересующей его теме.

«При этом он, как доминантный человек, не очень любил слушать людей, которые были вокруг, или в чем-то могли показать слабину своих взглядов. Поэтому, получив в себе некую идею, что вакцинация это хорошо, что правда, все-таки пошел по экстремальному пути», - рассказал Продеус.

Доктор отметил, что политика предупреждали о вреде чрезмерной вакцинации. С учетом его возраста и сопутствующих заболеваний, многочисленные прививки «сбивали» иммунитет.

«Вместо активации иммунитета против патогена произошло приучение, развитие толерантности», - пояснил профессор.

Продеус заявил, что вакцинация в таком режиме сыграла не последнюю роль в состоянии здоровья Жириновского.