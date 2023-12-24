Посещение кафе закончилось массовым отравлением на Алтае

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По ее словам, пострадавшие обратились к врачам в медицинское учреждение города.

«Они сообщили, что накануне посещали заведение общественного питания, после чего появились жалобы на плохое самочувствие, которое они связывают с работой бактерицидного оборудования», - добавила помощник прокурора.

Надзорное ведомство начало проверку кафе на предмет соблюдения законодательства в сфере оказания услуг. По словам Антошкиной, прокурор Алтайского края Антон Герман дал получение прокурору города взять ситуацию на контроль.

В ноябре 16 детей попали в больницу с признаками пищевого отравления после посещения школьной столовой в Кировской области. Пункт питания закрыли. Прокуратура начала проверку соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.