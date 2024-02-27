Популярный сахарозаменитель запретили в России добавлять в продукты

Поправки в технический регламент Таможенного союза внесли еще в августе 2023 года. Список разрешенных пищевых добавок сократили с 362 до 349 пунктов за счет исключения таких веществ, как порошок, сироп и экстракт стевии, сорбат калия, консерванты дифенил и муравьиная кислота, мальтол, ацетат аммония и другие. В перечень разрешенных внесли шесть пищевых добавок, в том числе консервант этиллауриларгинат, глазирователь сополимер метакрилата нейтральный и другие вещества.

Расширили список перспективных ферментных препаратов с 56 до 331 позиции. Производители использовали их при переработке овощей и фруктов, изготовлении молочной, рыбной и мясной продукции, хлеба, алкоголя, чая и других товаров.

Комиссия ввела в январе переходный период продолжительностью 36 месяцев в отношении документов, оформленных до 27 февраля. Изменения коснутся членов ЕАЭС, в том числе России и Белоруссии.

Стевию добавляли в качестве сахарозаменителя, считая безвредным подсластителем. Доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Плеханова Елена Мясникова заявила, что в списке разрешенных оставили одну из ее форм - светиолгликозид Е960.