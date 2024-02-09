Попова сообщила о последствиях коронавирусной инфекции

«На сегодняшний день значимого риска этого заболевания для жизни, базового состояния здоровья людей мы не видим», - отметила она.

По словам Поповой, волны заболеваемости ковидом еще стоит ожидать. Пока неизвестно, какими именно они будут, так как это зависит от множества факторов.

На сегодняшний день в России наблюдается рост заболеваемости. Но серьезного числа по ежесуточному или еженедельному инфицированию нет.

Попова добавила, что сейчас население не просят носить маски, так как ковид протекает не в тяжелой форме и не наблюдается массового заражения.

Вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что в перспективе в мире будут появляться новые опасные вирусы, в том числе вирусы гриппа птиц. По его словам, возможно и образование «искусственной», созданной в качестве биологического оружия инфекции.