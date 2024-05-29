«Пользы никакой». Похудение к определенной дате назвали неэффективным

«Диеты - это нездоровое пищевое поведение, и в большинстве случаев похудения к какой-то определенной дате имеют очень краткосрочные эффекты, в долгосрочной перспективе они неэффективные. <…> Пользы нет однозначно никакой», - заявила диетолог.

Следует ставить реальные цели по изменению пищевого поведения, а не садиться на диеты, которые вызывают дополнительный стресс. Из-за срывов набор веса происходит еще интенсивнее, что плохо сказывается на здоровье. Полезнее ставить выполнимые цели, например, ходить ежедневно минимум пять тысяч шагов, отметила Комиссарова.

Нужно избегать метаболических качелей. Вес должен уходить постепенно, только тогда результат задержится.