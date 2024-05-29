29 мая 2024, 04:54

«Пользы никакой». Похудение к определенной дате назвали неэффективным

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Похудение к определенной дате малоэффективно и приводит к еще большему набору веса. Менять привычки лучше постепенно, не садясь на диеты, заявила в беседе с РИА «Новости» диетолог Альбина Комиссарова.

«Диеты - это нездоровое пищевое поведение, и в большинстве случаев похудения к какой-то определенной дате имеют очень краткосрочные эффекты, в долгосрочной перспективе они неэффективные. <…> Пользы нет однозначно никакой», - заявила диетолог.

Следует ставить реальные цели по изменению пищевого поведения, а не садиться на диеты, которые вызывают дополнительный стресс. Из-за срывов набор веса происходит еще интенсивнее, что плохо сказывается на здоровье. Полезнее ставить выполнимые цели, например, ходить ежедневно минимум пять тысяч шагов, отметила Комиссарова.

Нужно избегать метаболических качелей. Вес должен уходить постепенно, только тогда результат задержится.

Диеты
27 мая 2024, 16:05
«Опасен даже укус клеща». Россиян призвали быть бдительными из-за бруцеллеза
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Очаг бруцеллеза зафиксировали в Куйбышевском районе Самары. Власти региона решили ввести карантин. Это опасное заболевание может привести к летальному исходу, рассказал 360.ru главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков.

Инкубационный период в основном составляет одну-две недели. Если появляется температура, боли в суставах, желудочно-кишечные проблемы, стоит сопоставить эпидемиологическую обстановку с возможностью заражением бруцеллезом и обратиться ко врачу.

«Это заболевание опасное. <…> Человек может заразиться от животного. Заболевание поражает почти все органы. Последствия могут быть плачевными, вплоть до инвалидности или летального исхода», - рассказал он.

Если вовремя обратиться ко врачу, заболевание можно вылечить. А во время выявления таких очагов все ответственные за здравоохранение системы «поднимают на ноги», отметил профессор. Поэтому, предположил Чумаков, вероятнее всего реально опасные очаги болезни уже подавили, а распространения бруцеллеза дальше не будет.

При этом нужно проявлять бдительность. Чаще всего болезнь передается от животного к человеку, и необязательно работать на ферме и контактировать со скотом, чтобы заразиться. Источником инфекции могут быть и продукты.

«Например, молока, свежего сыра. Эти бруцеллы могут там находиться», - уточнил профессор.

Также бактерии могут находиться в мясе заболевшего животного.

Бруцеллы обнаруживают во всех тканях, подчеркнул Чумаков.

Животные Продукты
27 мая 2024, 05:51
Названа новая потенциальная причина развития болезни Альцгеймера
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Ученые из Эдинбургского университета выяснили, что микроорганизмы, населяющие головной мозг человека, могут вызывать неврологические заболевания, в частности, болезнь Альцгеймера. Об этом сообщило издание LiveScience.

Человеческий мозг населяет совокупность микроорганизмов, причем предположение о существовании такого микробиома появилось еще 2013 году. До этого ученые считали этот орган стерильным, защищенным от вредных агентов, циркулирующих в крови.

Функцию естественного фильтра в мозге выполняет гематоэнцефалический барьер, но с возрастом и при неврологических заболеваниях он становится менее прочным.

Шотландские ученые доказали, что мозг людей, больных Альцгеймером, содержит разнообразные бактерии и грибки, причем в большем количестве, чем у здоровых людей. Только пока они не сумели выяснить механизм нарушения мозгового микробиома.

Некоторые ученые предположили, что микроорганизмы перемещаются из полости рта в мозг, когда человек болен кариесом или гингивитом.

Ранее доктор биологических наук Сергей Савельев рассказал, что вождение автомобиля приводит к активизации нескольких отделов головного мозга , что положительно сказывается на когнитивных способностях человека.

Исследования Вузы Болезни Ученые Шотландия
27 мая 2024, 03:26
Врач рассказал, сколько чая можно выпить в день
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В день человеку стоит выпивать не более двух чашек чая. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова в интервью РИА «Новости».

«Касаемо чая, рекомендуется пить не больше двух чашек черного, либо зеленого чая. Также можно пить травяной чай», - сказала Волкова.

Кроме того, диетолог рекомендовала россиянам не злоупотреблять кофе, и при отсутствии противопоказаний со стороны желудочно-кишечного тракта выпивать не больше одной чашки бодрящего напитка в день. Также врач напомнила, что вечером лучше избегать кофеиносодержащих напитков, таких как чай и кофе, - они могут вызвать бессонницу.

Волкова посоветовала россиянам не добавлять сахар в чай и кофе, а также отказаться от пакетированных соков, газировки и других сахаросодержащих напитков.

Ранее специалисты назвали три ошибки при выборе завтрака.

Кофе Больницы Болезни Врачи
26 мая 2024, 23:07
Россиянам назвали разрушающие кровеносную систему продукты
Pixabay
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В пищевой рацион россиян входят продукты, которые разрушают стенки кровеносных сосудов. Об опасности их чрезмерного употребления предостерегла врач-эндокринолог Екатерина Янг. Об этом сообщила «Российская газета».

На первое место специалист поставила трансжиры, которые содержатся в фастфуде, полуфабрикатах, чипсах, концентратах супов, кетчупах и майонезах. При попадании в организм вредные вещества снижают синтез липида протагластина, который делает кровеносные сосуды эластичными, снижая риск возникновения тромбов.

Также не стоит злоупотреблять сахаром и его заменителями. Они повышают риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Алкоголь Янг назвала грозным токсином, который при регулярном употреблении несет большую опасность для кровеносной системы.

Врач эндокринолог-диетолог Елена Чуракина посоветовала россиянам ежедневно употреблять в пищу не менее 500 граммов фруктов и овощей , чтобы содержащиеся в них витамины, минералы, антиоксиданты и клетчатка сократили всасывание холестерина. Также специалист призвала минимизировать употребление соли, так как ее избыток повышает артериальное давление.

Врачи Алкоголь Продукты

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