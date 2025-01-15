«Покрылась синяками». Женщина впала в кому из-за маленького пореза консервной банкой

Уитли порезалась крышкой банки от консервированного краба, но не придала этому особого значения и просто заклеила сантиметровый порез пластырем. Через две недели, когда он зажил, у женщины заболело правое плечо, затем появился озноб. За несколько часов состояние британки ухудшилось настолько, что ее положили в больницу.

«Я испытывала сильную боль по всему телу, а к следующему утру кожа всей моей правой руки почернела и покрылась синяками, и через нее начала сочиться бесцветная жидкость», - рассказала она.

Врачи диагностировали нейрофиброматоз. Попавшие в организм женщины плотоядные бактерии вызвали некротизирующий фасциит в мышцах, коже и других тканях. Даже при получении лечения до 30% пациентов умирают от этой инфекции.

Во время операции по удалению омертвевших тканей с руки, предплечья и спины отказали почки Уитли, и она впала в кому на 10 дней. Затем женщина пошла на поправку. Через шесть недель она выписалась, а спустя 20 месяцев вернулась к полноценной жизни.

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