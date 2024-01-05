Подъем заболеваемости ОРВИ начнется в России после новогодних праздников

«Так как в этот момент все снова вернутся в организованные коллективы после долгих каникул. Эту ситуацию мы наблюдаем ежегодно», - сказал Акимкин.

Эксперт также напомнил простые правила предосторожности. В первую очередь речь идет об элементарной гигиене рук и использовании кожных антисептиков.

Важно периодически проводить дезинфекцию гаджетов, проветривать помещения и, конечно, исключить контакты с заболевшими людьми. В местах большого скопления людей Акимкин рекомендовал надевать маску - так можно позаботиться не только о себе, но и о здоровье окружающих.

При первых признаках недомогания нужно оставаться дома и обращаться за помощью врачей, заключил собеседник агентства.