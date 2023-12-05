05 декабря 2023, 14:34

Почти 17 тысяч случаев COVID-19 выявили в Москве за неделю

РИА «Новости»
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В Москве продолжается волна новой коронавирусной инфекции. За прошедшую неделю количество переболевших достигло почти 14 тысяч человек, умерло от коронавируса 39 жителей. Об этом сообщили в официальной сводке оперативного штаба.

Согласно данным, за прошедшую неделю в Москве выявили 16 738 случаев заболевания COVID-19, выздоровело 13 964 человека, госпитализация понадобилась 1375 горожанам.

Всего по России количество госпитализаций увеличилось на 12%, при этом выздоровело на 27,1% больше россиян по сравнению с предыдущей неделей. Всего за данный период от COVID-19 умерло 138 человек.

Ранее китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом. По их мнению, противостоять болезни поможет употребление кофе.

Здравоохранение Медицина Москва 2023
05 декабря 2023, 10:39
Крупнейшая в России ИКБ № 1 приняла первых пациентов в Мрскве
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
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В Москве Инфекционная клиническая больница (ИКБ) № 1, считающаяся крупнейшей в России, приняла первых пациентов. Медицинское учреждение модернизировали и создали все условия для лечения, подчеркнул в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Новый комплекс ИКБ № 1 построили на месте старых корпусов, с нуля и всего за несколько лет. Оснастили передовым оборудованием», - подчеркнул он.

Собянин добавил, что мощность стационара увеличилась почти в полтора раза. Лечение здесь могут проходить одновременно около тысячи пациентов.

В больнице есть отдельные блоки для оказания помощи взрослым и детям, отделение для пациентов с особо опасными инфекциями, а также клиническая лаборатория, гепатологический центр с дневным стационаром. В ближайшее время там откроют четыре современные операционные и заработает инфекционная акушерско-гинекологическая служба.

Ранее для москвичей провели экскурсии по ИКБ № 1. Им показали оснащение клиники и иммерсивное шоу.

Медицина Сергей Собянин Москва 2023
05 декабря 2023, 09:20
Резкий рост заболеваемости коклюшем выявили в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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Вспышка заболеваемости коклюшем произошла в Свердловской области. В одном только Екатеринбурге в ноябре выявили больше 200 случаев заражения, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на закрытую статистику горздрава.

Больше всего заболевших приняли поликлиники Орджоникидзевского района - анализы показали 108 случаев заражения коклюшем. В Верх-Исетском районе такой диагноз подтвердили чуть менее сотне пациентов, в Железнодорожном районе зарегистрировали 58 заболевших.

Во втором по величине городе Свердловской области - Березовском - тоже зафиксировали рост заболеваемости. Там подтвердился 81 случай коклюша, из них 39 - у детей. Минздрав и Роспотребнадзор не комментировали информацию журналистов.

В Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем увеличилась в 13,4 раза. Больше 90% инфицированных - дети. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «360», что болезнь можно диагностировать при помощи специальных тест-систем. Он назвал вакцинацию единственным способом профилактики.

Болезни Екатеринбург Свердловская область
05 декабря 2023, 02:03
Врач рассказал, как избавиться от храпа
Freepik
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Избавиться от храпа возможно, но для этого необходима последовательная работа с остеопатом. Об этом «Газете.Ru» рассказал краниопостуролог Владимир Животов.

Причинами храпа могут стать колебания излишне расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Также человек перестает нормально дышать носом при отечности слизистой оболочки воздушных путей. На появление проблемы влияют чрезмерное употребление алкоголя, курение, избыточный вес, искривление носовой перегородки и аллергии.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», - объяснил остеопат.

Все эти процедуры может только грамотный остеопат, который восстановит правильное положение костей в голове. За счет улучшения циркуляции жидкостей в организме слизистая постепенно вернется к своему нормальному состоянию, резюмировал Животов.

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна ранее рассказала «Известиям» о причинах возникновения бронхита. В 85–90% случаев его развитие вызывают вирусы.

Врачи
04 декабря 2023, 10:39
Более 11 тысяч человек посетили экскурсии в московские больницы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Свыше 11 тысяч москвичей приняли участие в открытых экскурсиях в Боткинскую больницу и инфекционную клиническую больницу № 1. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из-за возросшего интереса даже пришлось увеличить количество мест для записи.

«Мы рады тому, что москвичи так тепло приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц», - рассказала Ракова.

Посетители флагманского и урологического центров Боткинской больницы ознакомились с инновационной цифровой техникой, включая эксклюзивные роботы для хирургических вмешательств Da Vinci, а также современные операционные и диагностические зоны. Посетители примерили медицинскую одежду, сфотографировались в фотозоне, увидели тренировки докторов на тренажерах и даже сами попробовали выполнить хирургические манипуляции.

Во время тура по инфекционной клинической больнице № 1 гостей ознакомили с особенностями терапии инфекционных заболеваний, с принципами работы изоляционных боксов. Гостям смогли принять участие в интерактивном представлении и «спасти пациента» в роли медицинского специалиста.

Экскурсии организовывали медработники и представители центров «Мои документы».

Ранее в Москве электронную медкарту оснастили новой функцией для врачей. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы».

Больницы Экскурсии Москва 2023 Анастасия Ракова

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