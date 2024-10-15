15 октября 2024, 11:31

Пиявки не помогут. Врач развеял миф о геморрое

РИА «Новости»
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Доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что пиявки не помогают избавиться от геморроя. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» врач развеял миф и объяснил, почему этот метод лечения не является эффективным.

Медик пояснил, что геморрой представляет собой увеличение размера стенки одного из кровеносных сосудов. Там возникает застой крови.

«Поэтому мы даем кроверазжижающие свечи с гепарином, то есть мы стараемся этот тромб ликвидировать, тем самым снимаем боль», - подчеркнул он.

Использование пиявок при лечении геморроя не приносит результатов.

Ранее врач-колопроктолог Константин Овчинников предупредил, что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Кроме того, проблемой часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. В настоящее время геморрой самым распространенным проктологическим заболеванием.

Врачи
15 октября 2024, 03:42
Ученые предупредили о страшных последствиях невылеченного кариеса
Global Look Press
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Проблемы с зубами и деснами могут привести к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и головного мозга. Об этом написало издание Science XXI.

Бактерии, вызывающие воспаление десен, могут проникать в кровоток и вызывать воспаление сосудов, что может спровоцировать инфаркт или инсульт. Проблемы с пародонтом грозят ухудшением когнитивных способностей и повышением риска развития деменции.

По информации издания, кариес также ускоряет процессы старения мозга. В поддержании здоровья зубов важную роль играет питание, уход и профилактические осмотры.

Для здоровья зубов организму необходимы кальций, фосфор и витамин D. Ключевым строительным элементом является кальций.

Инсульт Болезни Питание
13 октября 2024, 04:16
Ученые нашли способ активировать гены стройности
Unsplash
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Сочетание 14 генов стройности, физической нагрузки и диеты позволит человеку быстро сбросить вес. Результаты исследования специалистов Школы спорта, реабилитации и физических упражнений при Бирмингемском университете опубликовал журнал Research Quarterly for Exercise and Sport.

Ученые провели генетический анализ 38 британцам в возрасте от 20 до 40 лет. Затем добровольцы в течение двух месяцев заниматься бегом по полчаса трижды в неделю, но продолжали питаться, как обычно.

Контрольное взвешивание показало, что носители наибольшего количества генов стройности потеряли до пяти килограммов, наименьшего - примерно по два. Ученые выяснили, что быстрее остальных худели люди с сочетанием 14 генов стройности, однако главным среди них являлся PPARGC1A. Он отвечал за две трети сброшенного веса.

Еще одним открытием стал тот факт, что само наличие генов стройности не позволит человеку похудеть, а лишь ускорит этот процесс при наличии физической нагрузки и соблюдении диеты.

В России почти 40 миллионов человек страдают ожирением. Врачи диагностировали избыточную массу тела у каждого пятого пациента, прошедшего диспансеризацию.

Ожирение Наука
12 октября 2024, 11:24
Россиянам рассказали, какой коварный напиток может привести к импотенции
Unsplash
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Пиво ошибочно воспринимают как легкий напиток, однако это самый коварный алкоголь. Злоупотребление им может привести к импотенции и бесплодию, предупредила в беседе с Lenta.ru врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Ирина Юзуп.

«Пиво, будучи ошибочно воспринятым как легкий напиток, часто употребляется в больших количествах. Именно это приводит к негативным последствиям, опасным для здоровья», - отметила врач.

В пиве содержится сахар, дрожжи и хмель, которые в малых количествах полезны. Однако в этом напитке их концентрация значительно выше, чем в других, пояснила Юзуп.

Нутрициолог также напомнила о калорийности пива и зависимости, которая может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Британские ученые развеяли миф о меньшем вреде пива, по сравнению с крепким алкоголем. Хмельной напиток может представлять серьезную опасность для организма при длительном употреблении

Болезни Врачи Алкоголь Пиво
12 октября 2024, 05:57
Стало известно, кто первым испытает вакцину от рака
РИА «Новости»
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Пациенты, страдающие мелкоклеточным раком легких и меланомой, могут первыми получить первыми противораковую вакцину в рамках клинических исследований. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Сейчас работаем с меланомой, потому что с меланомой просто технически легче работать. Она поверхностная, все видно, но будут и другие», - сказал он.

В настоящее время Казанский институт фундаментальной медицины и биологии проводит клинические исследования, в частности, на мелкоклеточном раке легких. Он считается наиболее распространенной злокачественной опухолью.

Гинцбург также отметил, что процедура исследования новой вакцины отличается тем, что не будет трех фаз испытаний. Этот препарат считается персонализированным. Его будут вводить «согласно новому документу, в котором прописан другой порядок исследования».

До этого заместитель главного врача онкологии МКНЦ имени Логинова Гурами Кветенадзе рассказала «Известиям» , что риск развития рака молочной железы наиболее высок у тех пациентов, «у кого в роду были онкологические заболевания».

Ранее кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков заявил, что вакцина от рака не панацея и будет эффективна только при определенных видах онкологических заболеваний, где показано применение иммунотерапии.

Вакцинация Онкология

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