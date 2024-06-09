Первые результаты доклинических исследований вакцины от рака получат до конца года
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что до конца года представят первые результаты доклинических исследований вакцины против рака. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.
«Первые результаты рассчитываем получить уже к концу года и после приступить к клиническим испытаниям», - рассказал Мурашко.
По словам министра, над вакциной совместно работают несколько научных команд. Это представители НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Московского научно-исследовательского онкологического института имени Герцена и НМИЦ онкологии имени Блохина.
Они получили на эти цели госфинансирование. Разработка препарата ведется в рамках госзаданий, подчеркнул министр.
Ранее врач-онколог Игорь Самойленко объяснил, что новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака, но вакцина позволит получить хороший противоопухолевый защитный эффект.
Заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей московского клинического научного центра имени Логинова Константин Титов считает, что вакцина от рака будет неэффективна из-за отсутствия специфического антигена, который бы отличался от нормальных клеток.