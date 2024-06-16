Первая партия препарата от болезни Бехтерева появилась в гражданском обороте

«Первая серия препарата от болезни Бехтерева вышла в гражданский оборот», - сообщило ведомство.

Министерство в конце апреля зарегистрировало первый в мире препарат, предназначенный для лечения болезни Бехтерева. Компоненты в составе препарата уничтожают патологические Т-лимфоциты, атакующие собственные клетки организма. Это позволяет полностью остановить заболевание.

Болезнь Бехтерева сопровождается сильными болями в спине и поражает в первую очередь позвоночник, но иногда страдают и суставы. В крайней стадии человек теряет возможность сгибаться.