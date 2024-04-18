Перечень жизненно важных препаратов расширили в России

Список ЖНВЛП пополнился, в частности, тремя комбинированными препаратами для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний. Это цефепим+сульбактам, ламивудин+фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Помимо этого, в перечень попали сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб для пациентов с рассеянным склерозом. Эти же медикаменты оказались в списке препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе высокозатратных нозологий.

В перечне жизненно важных - более 800 препаратов. Они применяются в лечении в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий также выдаются бесплатно. Из централизованно закупает Минздрав на средства из федерального бюджета.

Ранее младший научный сотрудник «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения Ольга Ким рассказала, какие таблетки нельзя разжевывать и измельчать.