«Переболеют все». Врач назвал симптомы коронавируса FLiRT

Врач-инфекционист Андрей Поздняков рассказал «Российской газете» , что все штаммы коронавируса, возникающие после 2022 года, - это вариации омикрона.

«Они не патогенны: как правило, не влекут за собой тяжелые инфекционные заболевания. Тактика вируса - заражаем всех, переболевают все и не по одному разу, но при этом никто не умирает», - объяснил врач.

У нового варианта коронавируса нет специфических симптомов. Потеря обоняния и вкуса наблюдается не более чем у 15% заболевших. В остальном зараженных ждут привычные признаки ОРВИ: кашель, насморк, повышение температуры. Кроме того, болезнь может проявиться в виде расстройства ЖКТ, диареи и болей в животе.

Осложнений FLiRT практически не дает, добавил врач.

Ранее заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Минздрава России Елена Малинникова рассказала, что штамм FLiRT представляет опасность только для пациентов со слабым иммунитетом - например, пожилых людей с хроническими заболеваниями.