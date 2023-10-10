Павильоны «Здоровая Москва» с середины мая посетили свыше 288 тысяч москвичей

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С 2019 года в проекте участвовали более 1,35 миллиона человек. В этом году инициативу чаще всего проявляли жители и гости столицы от 40 лет и старше.

«Хорошая тенденция, так как именно с этого возраста увеличивается риск развития ряда хронических заболеваний. В целом же более 61% посетителей павильонов стали жители трудоспособного возраста», - отметил Собянин в сообщении.

Программу обследования для каждого подбирали индивидуально с учетом пола, возраста, истории болезней, наличия вредных привычек и других аспектов.

Практически за полгода врачи проделали четыре миллиона различных манипуляций, включая 1,2 миллиона лабораторных исследований и анализов. Они обнаружили почти 720 тысяч различных факторов риска развития хронических заболеваний.

При обнаружении отклонений доктор направлял пациента на дополнительные исследования: часть из них можно было пройти прямо в парке, а часть - в медучреждениях.

Мэр Москвы напомнил тем, кто не успел посетить павильоны «Здоровой Москвы», что они могут пройти диспансеризацию в городских поликлиниках.

Ранее ВОЗ призвала привиться от гриппа и коронавируса как можно быстрее.